Un joven de 17 años fue demorado en Cipolletti tras ser identificado como uno de los presuntos autores de un intento de robo en el barrio Manzanas del Sol. Llevaba herramientas compatibles con el daño provocado en la reja de una vivienda

En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría 32° de Cipolletti intervino en el barrio Manzanas del Sol luego de recibir el llamado de un vecino que denunció que dos hombres intentaron ingresar a su vivienda. Según el relato, los sospechosos forzaron la reja de acceso, provocando daños en la estructura, aunque no lograron concretar el ingreso.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Minutos después, en Avenida La Plata, sector Parque Norte, los efectivos identificaron a un joven cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las aportadas por el denunciante.

Durante el cacheo preventivo se constató que el adolescente ocultaba entre sus prendas una barra metálica, una tijera corta pernos, un pasamontañas negro y guantes de látex del mismo color. Las herramientas fueron secuestradas y se verificó que las marcas en la reja dañada eran compatibles con la tijera encontrada.

En razón de tratarse de un menor de 17 años, se procedió a su demora y se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la notificación por tentativa de robo y la posterior entrega del joven a su progenitor. Las actuaciones quedaron a cargo de la unidad interviniente.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes destacaron la rápida respuesta policial. Desde la fuerza se reiteró la importancia de dar aviso inmediato ante situaciones sospechosas para facilitar la intervención y prevenir delitos.