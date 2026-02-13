El Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, será el epicentro de la música durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando se lleve a cabo la 26ª edición del Cosquín Rock. El festival reunirá a una destacada selección de artistas nacionales e internacionales en una celebración que promete diversidad sonora y múltiples escenarios.
La organización ya publicó la grilla completa, que detalla los horarios y espacios donde se presentarán los músicos durante ambas jornadas. Los asistentes podrán planificar su recorrido para no perderse los shows más esperados, gracias a la distribución precisa por día y escenario, incluyendo áreas especiales dentro del festival.
Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento contará con una transmisión oficial vía streaming que ofrecerá una cobertura extendida. Además de los conciertos, el público podrá acceder a entrevistas exclusivas con los protagonistas, ampliando la experiencia del Cosquín Rock 2026 más allá del lugar del encuentro.
Con esta guía completa, tanto el público local como el internacional tienen a mano toda la información necesaria para disfrutar de uno de los festivales de rock más importantes de Argentina, ya sea en vivo en Córdoba o a través de la pantalla.
Horarios y cronograma del sábado 14
Escenario Norte
- 14:30 – Kill Flora
- 15:20 – Eruca Sativa
- 16:30 – El Zar
- 17:50 – Turf
- 19:30 – Dillom
- 21:20 – Babasónicos
- 23:20 – Lali
- 00:40 – Los Caligaris
Escenario Sur
- 14:30 – Fantasmagoría
- 15:20 – La Mississippi
- 17:50 – Cruzando el Charco
- 21:40 – La Vela Puerca
- 23:20 – Las Pelotas
- 00:40 – Jóvenes Pordioseros
Escenario Montaña
- 14:15 – Chechi de Marcos
- 17:10 – Marilina Bertoldi
- 22:40 – Franz Ferdinand
- 00:40 – The Chemical Brothers (DJ Set)
- 02:00 – Victoria Whynot
Escenario Boomerang
- 14:10 – Microtul
- 14:30 – 1915
- 15:20 – Un Muerto Más
- 16:30 – Girl Ultra
- 17:10 – Hermanos Gutiérrez
- 19:30 – Estelares
- 21:20 – Abel Pintos
- 23:20 – Coti
Escenarios especiales
- La Casita del Blues: Golo’s Band, Los Mentidores, Las Witches, Perro Suizo, Tango & Roll, Pity Fernández, Les Diabolettes.
- La Plaza Electronic Stage: Claudio Ricci, Valentin Huedo B2B Bruz, Lehar B2B Santiago García, Sorä, Arkadyan.
- Escenario Sorpresa: shows anunciados durante la jornada.
Horarios y cronograma del domingo 15
Escenario Norte
- 14:30 – Sofi Mora
- 15:20 – Blair
- 16:30 – Gauchito Club
- 17:50 – Bandalos Chinos
- 19:10 – Fito Páez
- 20:55 – Airbag
- 23:00 – YSY A
- 00:20 – Caras Extrañas
Escenario Sur
- 14:20 – Ainda
- 15:10 – Kapanga
- 19:40 – Divididos
- 21:30 – Trueno
- 00:50 – Louta
Escenario Montaña
- 14:30 – Renzo Leali
- 16:30 – Los Pericos
- 20:20 – Morat
- 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
- 01:00 – Mariano Mellino
- 02:00 – Franky Wah
Escenario Paraguay
- 14:20 – Wanda Jael
- 15:10 – T&K
- 17:50 – Gauchos of the Pampa
- 19:10 – Dum Chica
- 21:30 – David Ellefson
- 22:20 – CTM
- 23:00 – Six Sex
- 00:20 – Peces Raros
Escenarios especiales
- La Casita del Blues: Rosy Gomez, Labios de Sal, Rudy, Bulldozer Blues Band, Cordelia’s Blues, Xime Monzón, Loretta Sorbello.
- La Plaza Electronic Stage: Lourdes Lourdes, Brigado Crew, Deer Jade, Crystal Thomas & Luca Giordano, Kölsch, Matias Tanzmann.
- Escenario Sorpresa: intervenciones anunciadas durante el día.
Además del cronograma presencial, el festival contará con transmisión oficial vía streaming, con cobertura extendida y entrevistas a los protagonistas. Con esta guía de horarios y escenarios, ya podés organizar tu recorrido y no perderte ninguno de los shows más esperados del Cosquín Rock 2026.