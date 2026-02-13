El Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, será el epicentro de la música durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando se lleve a cabo la 26ª edición del Cosquín Rock. El festival reunirá a una destacada selección de artistas nacionales e internacionales en una celebración que promete diversidad sonora y múltiples escenarios.

La organización ya publicó la grilla completa, que detalla los horarios y espacios donde se presentarán los músicos durante ambas jornadas. Los asistentes podrán planificar su recorrido para no perderse los shows más esperados, gracias a la distribución precisa por día y escenario, incluyendo áreas especiales dentro del festival.

Cosquín Rock 2026: programación y transmisión en vivo del festival

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento contará con una transmisión oficial vía streaming que ofrecerá una cobertura extendida. Además de los conciertos, el público podrá acceder a entrevistas exclusivas con los protagonistas, ampliando la experiencia del Cosquín Rock 2026 más allá del lugar del encuentro.

Con esta guía completa, tanto el público local como el internacional tienen a mano toda la información necesaria para disfrutar de uno de los festivales de rock más importantes de Argentina, ya sea en vivo en Córdoba o a través de la pantalla.

Horarios y cronograma del sábado 14

Escenario Norte

14:30 – Kill Flora

– Kill Flora 15:20 – Eruca Sativa

– Eruca Sativa 16:30 – El Zar

– El Zar 17:50 – Turf

– Turf 19:30 – Dillom

– Dillom 21:20 – Babasónicos

– Babasónicos 23:20 – Lali

– Lali 00:40 – Los Caligaris

Escenario Sur

14:30 – Fantasmagoría

– Fantasmagoría 15:20 – La Mississippi

– La Mississippi 17:50 – Cruzando el Charco

– Cruzando el Charco 21:40 – La Vela Puerca

– La Vela Puerca 23:20 – Las Pelotas

– Las Pelotas 00:40 – Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

14:15 – Chechi de Marcos

– Chechi de Marcos 17:10 – Marilina Bertoldi

– Marilina Bertoldi 22:40 – Franz Ferdinand

– Franz Ferdinand 00:40 – The Chemical Brothers (DJ Set)

– The Chemical Brothers (DJ Set) 02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

14:10 – Microtul

– Microtul 14:30 – 1915

– 1915 15:20 – Un Muerto Más

– Un Muerto Más 16:30 – Girl Ultra

– Girl Ultra 17:10 – Hermanos Gutiérrez

– Hermanos Gutiérrez 19:30 – Estelares

– Estelares 21:20 – Abel Pintos

– Abel Pintos 23:20 – Coti

Escenarios especiales

La Casita del Blues: Golo’s Band, Los Mentidores, Las Witches, Perro Suizo, Tango & Roll, Pity Fernández, Les Diabolettes.

Golo’s Band, Los Mentidores, Las Witches, Perro Suizo, Tango & Roll, Pity Fernández, Les Diabolettes. La Plaza Electronic Stage: Claudio Ricci, Valentin Huedo B2B Bruz, Lehar B2B Santiago García, Sorä, Arkadyan.

Claudio Ricci, Valentin Huedo B2B Bruz, Lehar B2B Santiago García, Sorä, Arkadyan. Escenario Sorpresa: shows anunciados durante la jornada.

Horarios y cronograma del domingo 15

Escenario Norte

14:30 – Sofi Mora

– Sofi Mora 15:20 – Blair

– Blair 16:30 – Gauchito Club

– Gauchito Club 17:50 – Bandalos Chinos

– Bandalos Chinos 19:10 – Fito Páez

– Fito Páez 20:55 – Airbag

– Airbag 23:00 – YSY A

– YSY A 00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

14:20 – Ainda

– Ainda 15:10 – Kapanga

– Kapanga 19:40 – Divididos

– Divididos 21:30 – Trueno

– Trueno 00:50 – Louta

Escenario Montaña

14:30 – Renzo Leali

– Renzo Leali 16:30 – Los Pericos

– Los Pericos 20:20 – Morat

– Morat 22:20 – Las Pastillas del Abuelo

– Las Pastillas del Abuelo 01:00 – Mariano Mellino

– Mariano Mellino 02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

14:20 – Wanda Jael

– Wanda Jael 15:10 – T&K

– T&K 17:50 – Gauchos of the Pampa

– Gauchos of the Pampa 19:10 – Dum Chica

– Dum Chica 21:30 – David Ellefson

– David Ellefson 22:20 – CTM

– CTM 23:00 – Six Sex

– Six Sex 00:20 – Peces Raros

Escenarios especiales

La Casita del Blues: Rosy Gomez, Labios de Sal, Rudy, Bulldozer Blues Band, Cordelia’s Blues, Xime Monzón, Loretta Sorbello.

Rosy Gomez, Labios de Sal, Rudy, Bulldozer Blues Band, Cordelia’s Blues, Xime Monzón, Loretta Sorbello. La Plaza Electronic Stage: Lourdes Lourdes, Brigado Crew, Deer Jade, Crystal Thomas & Luca Giordano, Kölsch, Matias Tanzmann.

Lourdes Lourdes, Brigado Crew, Deer Jade, Crystal Thomas & Luca Giordano, Kölsch, Matias Tanzmann. Escenario Sorpresa: intervenciones anunciadas durante el día.

Además del cronograma presencial, el festival contará con transmisión oficial vía streaming, con cobertura extendida y entrevistas a los protagonistas. Con esta guía de horarios y escenarios, ya podés organizar tu recorrido y no perderte ninguno de los shows más esperados del Cosquín Rock 2026.