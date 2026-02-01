El cierre no tuvo artificios ni golpes de efecto. Fue un momento íntimo, sostenido apenas por la emoción que se le filtró en la voz. Mirtha Legrand terminó su temporada televisiva en Mar del Plata y eligió despedirse con palabras que expusieron el vínculo profundo que mantiene con la ciudad que la recibió durante semanas.

En el tramo final de su último programa desde La Feliz, la conductora dejó en claro que el regreso a Buenos Aires no era una decisión liviana. “Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, dijo, en un tono que combinó nostalgia y gratitud.

La despedida no fue abrupta. Mirtha Legrand se permitió repasar lo vivido y detenerse en el tiempo compartido, como si necesitara subrayar lo que ese mes significó para ella. “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. Se había contratado un mes y hemos estado un mes. No sé ustedes cómo lo han pasado”, expresó, dejando ver que la experiencia superó cualquier expectativa inicial.

Hubo espacio también para los agradecimientos. La conductora destacó el trabajo del equipo que la acompañó durante toda la temporada y el clima que se generó puertas adentro. “Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos. A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa”, señaló, con una calidez que se sostuvo hasta el final.

Uno de los pasajes más sensibles llegó cuando habló del público. Allí, la emoción ganó terreno y la escena se volvió aún más personal. “Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona. Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”, confesó, visiblemente conmovida.

El estudio respondió con aplausos, pero Mirtha Legrand no aceleró el cierre. Se tomó unos segundos más para agradecer, como si necesitara grabar ese instante. “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz”, dijo, antes de anticipar el regreso a la rutina porteña.

La frase final condensó todo el clima de la noche. “Nos vemos en Buenos Aires. Se acabó Mar del Plata. ¡Arriba Mar del Plata!”, lanzó, dejando atrás una temporada marcada por el afecto, la cercanía y la sensación de despedida cumplida.

A pocos meses de cumplir 99 años, Mirtha Legrand volvió a mostrar que su relación con el público sigue intacta. No fue un adiós solemne ni una despedida grandilocuente, sino una escena sincera, sostenida por la emoción de quien todavía se permite agradecer en voz alta.