Gastón Dalmau atraviesa un momento de profundos cambios en su vida personal y profesional. En las últimas semanas se confirmó su separación de José Navarro, con quien compartió una relación de casi una década. La noticia sorprendió a muchos, ya que el actor siempre eligió preservar su intimidad y evitar la exposición mediática cuando se trataba de su vida sentimental.

La información fue revelada en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, a través de la periodista Pilar Smith. Según detallaron al aire, la ruptura no fue reciente, sino que habría ocurrido hace algunos meses, aunque recién ahora trascendió públicamente. Rápidamente, el tema generó repercusión entre los seguidores de Gastón Dalmau y del mundo del espectáculo.

El vínculo entre Gastón Dalmau y José Navarro se extendió durante nueve o diez años, según el entorno cercano. Sin embargo, la relación recién tomó estado público en 2021, cuando el actor participó y ganó MasterChef Celebrity, certamen que lo devolvió al centro de la escena mediática. Hasta ese momento, ambos habían logrado mantener el romance lejos de los flashes.

La historia de amor comenzó en Estados Unidos, donde Gastón Dalmau y José Navarro se conocieron a través de un círculo de amistades y trabajo en común. Desde el inicio, la pareja optó por un perfil extremadamente reservado, sin anuncios oficiales ni declaraciones públicas sobre su vida privada. Esa elección se sostuvo incluso cuando la popularidad del actor creció.

Con el correr de los años, la relación se afianzó y llegaron a convivir en Estados Unidos. Allí compartían su día a día junto a tres perros que formaban parte central de su rutina. Uno de ellos, Roger, ganó notoriedad en redes sociales y acumuló miles de seguidores en una cuenta de Instagram creada por Gastón Dalmau y José Navarro.

Tras la separación, uno de los datos que se conocieron tiene que ver con las mascotas. De acuerdo a Pilar Smith, Roger quedó al cuidado de José Navarro, quien continúa viviendo en Nueva York. Este detalle marcó uno de los aspectos más visibles del cierre de una etapa compartida durante tantos años.

En paralelo, Gastón Dalmau regresó a la Argentina y se encuentra enfocado en nuevos proyectos laborales. Actualmente conduce Había que decirlo, el streaming de El Trece que se emite desde Pinamar, donde se muestra en una faceta más distendida y cercana al público.

Además, continúa apostando a su carrera como actor. Recientemente adelantó detalles de Verdades Sumergidas, la serie que protagoniza junto a Soledad Villamil y que aún no fue estrenada. Allí interpreta a Lautaro, un joven padre, en un rol que marca una nueva etapa en la evolución artística de Gastón Dalmau.