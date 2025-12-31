Morena Rial pasará su primer Año Nuevo privada de su libertad mientras aguarda una definición judicial que le permita acceder a la prisión domiciliaria. La hija de Jorge Rial permanece detenida acusada de integrar una banda dedicada a robos en viviendas y, en las últimas horas, se conocieron detalles sobre su rutina dentro del penal.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, en LAM contaron que, al igual que ocurrió en Nochebuena, Morena pasará el 31 de diciembre sin compartir la celda con otras internas y acompañada únicamente por una celadora. Esta medida responde a una decisión del servicio penitenciario con el objetivo de evitar posibles situaciones de abuso o aprovechamiento por su vínculo familiar.

En el informe también recordaron que el abogado Alejandro Cipolla, amigo de la joven, debió apartarse de su defensa por pedido de Jorge Rial. Además, revelaron que desde hace algunos días Morena comenzó a desempeñar tareas dentro del establecimiento penitenciario. Su trabajo consiste en realizar funciones administrativas, como clasificar libros de la biblioteca y llevar el control del registro de ingresos. Cumple un horario de 9 a 18 horas, con jornada partida.

Otro de los datos que llamó la atención fue un pedido particular que la joven habría realizado para sobrellevar la ansiedad durante su detención. De acuerdo a lo informado, Morena solicitó que le acerquen hielo, el cual consumiría como una forma de calmarse. También señalaron que pasa gran parte del tiempo en contacto telefónico con su amiga Evelyn, quien iba a facilitar su vivienda en caso de que se concrete el arresto domiciliario.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando. A través de sus redes sociales, Alejandro Cipolla brindó una actualización sobre el estado del expediente y aseguró que el proceso se encuentra “esperando que se eleve al Tribunal Oral”, lo que marca una instancia clave en el desarrollo del caso.