La cocina volvió a encenderse en MasterChef con una gala que no dejó margen para el error. Seis delantales negros ocuparon sus estaciones y la tensión se instaló desde el primer minuto. Entre ellos estaba Andy Chango, que terminó convirtiéndose en el nuevo eliminado de la competencia.

El desafío de la noche no fue menor: preparar carne Wagyu en apenas 60 minutos. A la dificultad del corte, uno de los más exclusivos de la gastronomía japonesa, se sumó una dinámica que complicó aún más el panorama. Cada participante debió cocinar con ingredientes asignados al azar, lo que obligó a improvisar y ajustar estrategias sobre la marcha.

Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, el Chino Leunis, Sofía Gonet y Andy Chango enfrentaron la prueba bajo la mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Las devoluciones, como suele ocurrir en estas instancias, fueron precisas y sin concesiones. Cada detalle técnico pesó en la decisión final.

Al momento de anunciar el veredicto, el silencio dominó el estudio. Finalmente, el jurado comunicó que Andy Chango debía abandonar MasterChef. Su salida sorprendió a varios, ya que venía mostrando creatividad y personalidad en sus platos, lo que lo perfilaba como uno de los concursantes capaces de avanzar varias semanas más.

Lejos de mostrarse frustrado, Andy Chango eligió despedirse con gratitud. "Quiero agradecer a todos, peluquería, maquillaje, iluminación, enfermería... Son todos adorables, me sedujeron como seres humanos. También le tomé mucho cariño al jurado, hubo un juego de humor. Ellos criticaban con malicia y yo lo veía con gracia, je. Wanda, sos una persona súper transparente y normal. Un placer. Y los chicos... fue hermoso, me hice amigo de todos", expresó ante cámaras.

Antes de dejar su estación, resumió su paso por el programa con otra frase que dejó en claro su mirada sobre la experiencia: "Fue una experiencia extraordinaria". Sus compañeros lo abrazaron y destacaron el vínculo que construyó dentro del reality, en una despedida que combinó emoción y reconocimiento. Con su salida, MasterChef vuelve a reconfigurar el tablero y deja menos margen para equivocaciones en la recta que sigue.