La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a alterarse cuando nadie lo tenía en el radar. En el reality las puertas volvieron a abrirse para darle la bienvenida a Carlota y, casi sin dar respiro, confirmó el regreso de Daniela De Lucía. Dos movimientos que modifican el tablero en una semana que ya venía marcada por salidas sensibles.

Daniela De Lucía reapareció apenas unos días después de haberse ido por el fallecimiento de su padre. Su ingreso no fue silencioso: atravesó la puerta giratoria y quedó cara a cara con sus compañeros, que la recibieron con abrazos y lágrimas. El clima cambió en cuestión de segundos y la competencia quedó en pausa ante una escena cargada de emoción.

Frente a todos, la periodista explicó por qué decidió retomar el juego. “Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”. Más tarde también recordó cómo vivió el momento en que recibió la noticia: “Fue un golpazo pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”.

Gran Hermano oficializó que Daniela De Lucía recupera exactamente el mismo lugar que ocupaba antes de salir, sin reemplazos ni modificaciones en la placa. La decisión despeja especulaciones y reinstala a la jugadora en el punto exacto donde había quedado su estrategia, aunque el escenario interno ya no es el mismo.

Pero no fue el único impacto de la noche. Mientras algunos aún procesaban el regreso, la producción presentó a Carla Bigliani, conocida como Carlota. La nueva participante llega con una identidad ya construida en redes sociales y un perfil que combina impronta comercial, exposición digital y una personalidad que promete no pasar desapercibida.

Carlota se mueve en el universo de la moda con su propia marca de accesorios y una comunidad que sigue de cerca cada lanzamiento. En Instagram instaló un saludo que se volvió marca registrada y consolidó un estilo llamativo que ahora trasladará al encierro. Casada y madre, asegura que ingresar al programa era un objetivo que repetía sin filtro hasta convertirlo en meta concreta.

Con Carlota instalada en la casa y Daniela De Lucía nuevamente en competencia, Gran Hermano reconfigura su dinámica en pleno desarrollo del juego. Dos ingresos, dos historias y un mismo efecto inmediato: nadie puede dar por estable el equilibrio dentro de la casa.