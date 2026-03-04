La localidad de Bajada del Agrio se encuentra consternada por la trágica noticia de la muerte de Raúl Alberto Monsalve, un trabajador municipal de 41 años, conocido en el pueblo como "Peroco". Su fallecimiento, que según la justicia fue producto de un accidente de tránsito, dejó un profundo vacío en la comunidad, que aún se recupera de la shockante pérdida.

Monsalve había sido visto por última vez el domingo, cuando se movilizaba en su camioneta Fiat Strada. Sin embargo, desde ese momento no hubo más noticias de su paradero, lo que generó una creciente preocupación entre su familia y amigos. La situación se volvió aún más alarmante cuando, al no tener noticias, comenzaron a buscarlo intensamente a partir del martes, y finalmente, hicieron la denuncia correspondiente. Durante todo ese tiempo, el maquinista no apareció, y las señales de su paradero eran inexistentes.

La noticia de su trágica muerte fue confirmada este martes por la tarde, cuando el vehículo de Monsalve fue encontrado a unos 300 metros de la boca toma del canal principal, en el paraje Bajada del Puente. Tras las primeras investigaciones, la justicia determinó que su fallecimiento fue el resultado de un accidente de tránsito, aunque aún se desconocen los detalles del siniestro.

La conmoción en Bajada del Agrio fue muy grande. Los mensajes en las redes sociales reflejan el dolor y la tristeza de los vecinos, que recordaron a "Peroco" como una persona querida y muy comprometida con su trabajo. Entre los comentarios más destacados, se lee: “Terrible golpe le diste al pueblo entero, Peroco querido”, “Que en paz descanses, amigo Raúl. Muchas fuerzas a la familia Monsalve y Sepúlveda. La paisanada está de luto” y “Amigo, que Dios te tenga en sus brazos. Fuerza a la familia”.

Dolor y duelo en la Municipalidad

La Municipalidad de Bajada del Agrio también expresó su profundo pesar por la pérdida de Raúl Monsalve, quien se desempeñaba como maquinista en el municipio. A través de un comunicado oficial, se decretó duelo municipal, y se informó que "a partir de mañana no se trabajará en el ámbito municipal, en virtud de haberse decretado duelo municipal por el fallecimiento de uno de nuestros queridos maquinistas, Raúl Monsalve".

El comunicado destacó la vocación de servicio y el compromiso de Monsalve a lo largo de todos estos años de trabajo en la comunidad, resaltando su responsabilidad y dedicación en el desempeño de sus tareas.

La Municipalidad, a través de sus autoridades, expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo, haciendo llegar un fuerte abrazo en este difícil momento.