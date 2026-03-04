La Comisaría 13ª de Sierra Grande solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Esteban Gabriel Trejo, de 27 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado 28 de enero de alrededor de las 16 horas. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda y el pedido público de información.

Al momento de retirarse, Trejo vestía bermuda negra marca Adidas, remera azul y campera negra con capucha. No llevaba mochila, tenía consigo su DNI y no contaba con teléfono celular, lo que dificulta la posibilidad de rastrear sus movimientos posteriores.

En cuanto a sus características físicas, la Policía informó que es de tez blanca, ojos verdes, mide 1,75 metros de altura y tiene cabello rubio rapado en los costados. Como señas particulares, posee un tatuaje con el escudo de Colón en la pierna derecha, además de tatuajes en ambas manos, rostro y brazos, donde también presenta cortes visibles. Estos detalles fueron difundidos para facilitar la identificación en caso de que alguien lo haya visto en la región o en localidades cercanas.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación es de vital importancia. Se solicitó comunicarse de inmediato al 2920-351748, al 101, o acercarse a la Unidad policial más cercana. La Policía de Río Negro destacó que la participación ciudadana es clave en este tipo de casos, ya que la información aportada por vecinos puede resultar determinante para ubicar a la persona buscada.