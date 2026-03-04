El fuego avanzó en minutos y no dejó nada

Una casilla construida con materiales precarios fue consumida por completo por un incendio este martes alrededor de las 11.30 en la intersección de Genco y Limay, en el barrio Valentina Norte Rural.

Según relató la propia damnificada, Angélica Susana Frutos, el origen habría sido eléctrico.

“Fue un cortocircuito y la térmica no saltó. La casilla es precaria y tenía nylon. Agarró todo”, explicó.

La vivienda estaba hecha de madera y nylon, lo que hizo que las llamas avanzaran rápidamente. En cuestión de minutos, las pérdidas fueron totales.

“Se me quemó el bastón, todo, no pude agarrar nada. Perdí todo”, dijo la mujer.

Una casa en zona de riesgo

Malena Campos, psicóloga del Centro de Salud de Valentina Norte Rural, señaló en AM550 que la familia es usuaria del centro y que la situación habitacional era riesgosa.

“Es una casa muy precaria de madera y nylon, en un terreno que es privado, petrolero. Que le fue vendido a la familia de buena fe, pero que no era para una vivienda, lo cual implicó una situación de riesgo para las personas y es algo que la empresa sabía”, sostuvo.

La profesional agregó que el reclamo principal apunta a una solución definitiva:

“El reclamo más importante sería una vivienda de material. A pocos metros hay una cigüeña extractora de petróleo, así que de casualidad no hubo una tragedia. Hay caños de gas que abastecen al oeste de la ciudad. Nadie debía recibir allí”, se lamentó.

Lesiones y una situación de extrema vulnerabilidad

Al momento del incendio solo estaba la madre dentro de la vivienda. Intentó apagar el fuego por sus propios medios y sufrió quemaduras leves en una mano y en la muñeca. Sus hijos no estaban en la casa cuando comenzaron las llamas.

“Yo quise ir a apagarlo, pero me quemé la mano”, relató.

La familia está integrada por tres personas y atraviesa una situación de salud delicada.

“Tengo hernias de disco, estoy en tratamiento psiquiátrico, tengo problemas intestinales, no puedo caminar sola y veo de un solo ojo”, detalló Angélica.

Por ahora no hay lugares disponibles en refugios para alojarlos. La asistencia depende de la red comunitaria y de gestiones para encontrar una alternativa.

Qué necesitan con urgencia

La familia perdió ropa, calzado, documentos, electrodomésticos y objetos personales. Hoy necesitan:

Calzado números 35, 38/39 y 42.

Ropa de niña talle 14.

Ropa de mujer talle XL.

Ropa de hombre talle L.

Elementos de higiene personal.

Alimentos no perecederos.

Teléfonos celulares y cargadores.

Las donaciones se reciben en la salita de la comisión vecinal ubicada en Genco y Blanca (manzana 17, lote 15), de 8 a 16.

Mientras buscan un terreno para poder instalar una casilla donada y reconstruir su vida, la familia atraviesa horas difíciles. La ayuda de la comunidad es, por ahora, el único sostén inmediato frente a una pérdida que fue total.