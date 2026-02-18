La muerte de Tom Noonan sacudió al mundo del espectáculo internacional. El actor, director y dramaturgo falleció el 14 de febrero de 2026 a los 74 años, según confirmó públicamente Karen Sillas, su amiga y compañera de trabajo. La noticia no tardó en viralizarse y provocó múltiples mensajes de despedida de colegas y fanáticos que destacaron su talento inconfundible.

Fue Karen Sillas quien anunció el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde expresó: “Mi querido amigo y coprotagonista, Tom Noonan, falleció pacíficamente en el Día de San Valentín de 2026”. La actriz había compartido escenario con él en la obra What Happened Was…, dentro del circuito Off-Broadway de Nueva York, una experiencia que marcó su carrera para siempre.

“Trabajar con él en su obra original fue una experiencia determinante para mí y para mi carrera, algo que aún influye en mi vida y mi trabajo como actriz”, aseguró Karen Sillas, visiblemente conmovida. Además, recordó la adaptación cinematográfica estrenada en 1994 como uno de los proyectos independientes más emblemáticos del cine estadounidense.

Nacido en 1951 en Greenwich, Connecticut, Tom Noonan inició su recorrido artístico en el teatro. Fue parte de la producción original de Buried Child del prestigioso dramaturgo Sam Shepard en 1978. Su salto a la pantalla grande llegó en 1980 con títulos como Willie & Phil, Gloria y Heaven’s Gate, donde comenzó a consolidar su presencia en Hollywood.

El reconocimiento internacional le llegó gracias a su impactante interpretación de Francis Dolarhyde en Manhunter, dirigida por Michael Mann. Allí compartió escenas con William Petersen, quien dio vida al agente Will Graham. Ese papel lo posicionó como uno de los villanos más perturbadores del cine de los años 80.

En 1990, Tom Noonan volvió a destacarse como antagonista en RoboCop 2, donde interpretó a Cain y se enfrentó al personaje de Peter Weller. En redes sociales, los seguidores lo despidieron con mensajes como “Un villano perfecto. QEPD” y remarcaron que su actuación fue clave para convertir a la secuela en una pieza de culto.

También dejó huella como el monstruo en The Monster Squad, bajo la dirección de Fred Dekker, quien lo recordó diciendo: “Fue el proverbial caballero y erudito, y el mundo ha perdido un gran talento”. Además de actuar, Tom Noonan dirigió y escribió obras, construyendo una carrera versátil y respetada.

El impacto de la muerte de Tom Noonan fue inmediato. “Qué privilegio y divertida locura fue trabajar con este hombre y llamarlo mi amigo hasta el final... que su legado siga brillando”, expresó Karen Sillas. Así, colegas y admiradores celebran la trayectoria de un artista que dejó una marca imborrable en el cine y el teatro.