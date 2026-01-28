El reconocido circo presentó su temporada en Las Grutas y adelantó detalles de su show, que combina acrobacias, malabares y números de riesgo pensados para todas las edades, con funciones todos los martes a las 22.



El elenco de Harlen Circus habló recientemente en el programa Veranísimo, transmitido por CN 24/7 Canal de noticias, donde compartió su entusiasmo por la temporada que comenzó en Las Grutas. Los artistas destacaron que el circo sigue siendo un espectáculo que trasciende generaciones, atrayendo tanto a niños como a adultos, y que cada función ofrece un show renovado con nuevas atracciones.

Durante la entrevista, los integrantes resaltaron la importancia del trabajo detrás del espectáculo, desde la preparación de los actos hasta el diseño de vestuarios, la música y la iluminación, asegurando una experiencia completa para el público. Entre los números destacados se mencionaron acrobacias en trapecio, globos de la muerte, malabares y la participación de artistas como Kpop y Capivara, combinando humor, riesgo y destreza física.

El circo se presenta todas las noches a las 22, con funciones adicionales los sábados y domingos a las 20 y 22 horas. Las entradas están disponibles en Acceso Ruta 2 y tienen un precio accesible, desde 10,000 pesos, tanto para adultos como para menores. Además, cuentan con estacionamiento cercano y facilidades de pago en efectivo o transferencia.

Los artistas destacaron que esta es su primera temporada en Las Grutas y expresaron su agradecimiento por la cálida recepción de la comunidad local y los turistas. “El circo es nuestra vocación, algo que amamos desde niños y que nos permite llevar nuestra pasión a distintos rincones del país”, comentaron. Para quienes quieran seguir de cerca el espectáculo y las novedades, el circo mantiene presencia activa en Instagram y Facebook, donde comparten videos y promociones.

Mira la entrevista completa: