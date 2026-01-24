Andrés Vernazza, uno de los comunicadores más influyentes de habla hispana en temas vinculares, desembarca en Las Grutas con su espectáculo “Peligro Narcisistas”, una propuesta que va más allá del escenario y se mete de lleno en las complejidades emocionales de la época. Las funciones serán este viernes y sábado a las 23:15 en el Teatro Las Grutas, en el marco de una gira que ya recorrió más de 100 ciudades en siete países.

En su paso por el programa Veranísimo, conducido por Huguex Cabrera en Canal 24/7, Vernazza se mostró agradecido y motivado, pese al cansancio de la gira: “Venimos recorriendo la costa y para mí es increíble cómo la gente ha recibido este show. Llego con un poquito de sueño, pero muy motivado”, confesó entre risas.

El espectáculo nace como una evolución de su propuesta anterior, “Aprende a amarte y aprenderás a amar”, donde el foco estaba puesto en el autoconocimiento y la autoestima. Sin embargo, el propio intercambio con el público marcó un nuevo rumbo.

“En todos los shows se repetía la palabra ‘narcisista’. Dos o tres personas por función hablaban de lo mismo. Ahí entendimos que había que hacer algo con eso”, explicó.

Vernazza conversó con los conductores de Veranísimo el programa de 24/7 que se transmite desde Las Grutas.

Así nació “Peligro Narcisistas”, un show que —según aclara— no busca diagnosticar, sino entender la complejidad de los vínculos tóxicos actuales. “Se abusa mucho de la etiqueta, pero hay procesos que se repiten. Es casi matemático”, afirmó, al describir las siete etapas de un vínculo traumático que recrea en escena con participación del público.

Durante la entrevista, Vernazza también analizó el contexto social que potencia este tipo de relaciones: “Vivimos un narcisismo cultural muy fuerte. Las redes sociales empujan al individualismo y se confunde amor propio con egoísmo. Eso complejiza muchísimo los vínculos”, sostuvo.

Con más de 4 millones de seguidores en redes, el impacto de su trabajo trasciende el entretenimiento. “Lo que más me moviliza es cuando alguien me dice: ‘Gracias a vos pude salir de una relación abusiva’. Yo no sano a nadie, la gente acciona con la información”, remarcó, visiblemente conmovido.

El ida y vuelta con el público es una marca registrada de sus presentaciones. “Ver el cariño de la gente en persona es increíble, pero a veces el desgaste emocional también es grande”, reconoció, y contó que el ejercicio físico es una de sus principales formas de descargar.

Este fin de semana, Las Grutas será escenario de una propuesta que interpela, incomoda y, para muchos, puede ser el primer paso hacia vínculos más sanos.

Mirá la entrevista completa a Andrés Vernazza en Veranísimo: