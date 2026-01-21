En plena temporada de verano y con Las Grutas colmada de turistas, hay espacios que logran destacarse no solo por su ubicación estratégica, sino por una propuesta que combina gastronomía, inclusión y experiencia. Ese es el caso de 40 Café Bar y Rooftop, un comercio que se transformó en un punto de referencia frente al casino, en la tradicional zona de la “Vuelta al Mundo”.

En diálogo con el programa Veranísimo, que conduce Huguex Cabrera por 24/7 Canal de Noticias, la propietaria Agustina Bregante abrió las puertas del local y compartió la historia detrás de un emprendimiento que nació sin experiencia previa en gastronomía, pero con una idea clara: hacer algo distinto.

“No venimos del rubro gastronómico, cero, así que lo primero que hicimos fue instruirnos, capacitarnos y rodearnos de gente que sabe”, explicó. En ese camino, incorporaron asesoramiento especializado en cafetería y apostaron por café tostado de manera frecuente, con variedades de Perú, Colombia y Brasil. “La idea es que siempre sea fresco y que el cliente encuentre algo nuevo”, señaló.

El local funciona en varios niveles, pensados para diferentes públicos: una planta baja de recepción, un entrepiso más tranquilo y un primer piso amplio. A eso se suma la gran novedad del verano: 40 Roof, una terraza recientemente inaugurada con vista privilegiada, donde se ofrece coctelería, mockteles, pizzas y hamburguesas.

Más allá de la carta, Bregante destacó que uno de los sellos del lugar es la atención al cliente. “La idea es que la gente se siente y disfrute, que no tenga que levantarse a buscar pedidos. Queremos volver a poner el foco en el servicio”, remarcó.

Otro diferencial es la inclusión. 40 Café Bar es pet friendly, incluso con menú para mascotas, y cuenta con cartas adaptadas: menú para personas sordas, para personas ciegas y opciones pensadas para niños que aún no saben leer. “La integración es para toda la familia, literalmente”, afirmó.

El equipo de trabajo también es parte central del proyecto. “Las chicas manejan todo. Todas están capacitadas y cumplen distintos roles. Estamos abiertos todo el año, todos los días, y eso requiere organización y compromiso”, explicó la dueña.

Además, el emprendimiento incorpora acciones de conciencia ambiental, como el reciclado y la posibilidad de reutilizar la borra de café para compost. “Son detalles que para nosotros suman y que mucha gente valora”, sostuvo.

Ubicado en Breciano 175, frente al casino y la tercera bajada, 40 Café Bar y Rooftop abre desde las 9 de la mañana, de corrido, todo el año, con desayuno, brunch, almuerzo, merienda y coctelería por la noche. “No aumentamos precios por temporada. Los valores son los mismos todo el año, para locales y turistas”, destacó Bregante.

Finalmente, dejó una invitación abierta: “A los vecinos, gracias por apoyarnos todo el año. A los turistas, los esperamos. Y a los colegas gastronómicos, siempre estamos abiertos a hacer cosas en conjunto”.

Mirá la entrevista completa: