La muerte de Silvina Luna, ocurrida en agosto de 2023 a los 43 años luego de 78 días de internación, sigue generando impacto y controversia. Los problemas de salud que derivaron en su fallecimiento comenzaron años después de una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki, un nombre que desde entonces quedó ligado a una de las causas médicas y judiciales más resonantes del país.

El cirujano se encuentra detenido con prisión preventiva desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida fue dispuesta en el marco de la causa por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció en abril de 2021 tras ser operado en la clínica de Aníbal Lotocki, sumando un nuevo capítulo a su complejo expediente judicial.

En ese contexto, María José Favarón, pareja del médico, habló públicamente después de mucho tiempo en el ciclo La mañana con Moria (El Trece). Allí se refirió tanto a la situación personal que atraviesa como a la muerte de Silvina Luna, dejando en claro su postura en defensa del procedimiento utilizado por el cirujano.

“La primera vez que lo vi a Aníbal en el hospital de la cárcel fue diez días después que lo detuvieron y lloré un montón”, relató María José Favarón. Y agregó con crudeza: “Lo primero que vi fue su sonrisa que la tengo grabada y no podía comprender cómo él estaba así sonriendo y yo tan destruida”.

Durante la charla, Moria Casán fue directa al plantear el eje central de la polémica: “Se lo acusa de la muerte de una hermosa mujer queridísima”. Frente a eso, Favarón respondió: “Coincido con vos que Silvina Luna era una hermosa mujer, muy querida. Yo también quiero que se haga Justicia, ojalá hagan Justicia de verdad”.

La conductora fue más allá y preguntó sin rodeos sobre las sustancias halladas en el cuerpo de la actriz. “¿Qué le puso? Porque dicen que tenía todo eso en el cuerpo”, consultó Moria Casán, dando lugar a una de las declaraciones más controversiales de la entrevista.

“Esto lo dice la autopsia: Silvina Luna no tenía ni piedras ni cemento”, afirmó María José Favarón. Según explicó, el producto encontrado sería el mismo que ella y otras personas tienen en el cuerpo tras procedimientos estéticos similares.

“La autopsia dice que el producto está donde tiene que estar, que no migró y que es de características idénticas al de uso cosmético”, sostuvo la pareja de Aníbal Lotocki, y concluyó: “Coincidimos todos en que no es un veneno, el juez también lo entiende así”, una frase que volvió a encender el debate público.