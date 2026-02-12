En pleno corazón de Villa Pehuenia, uno de los destinos más visitados de la Patagonia, se ubica la casa de Té y Restó "Maddy", un lugar que ofrece no solo exquiciteces sino toda una experiencia frente a las orillas del lago Aluminé, con vistas inigualables y atendido por la familia.

Alejandra Maddy, la productora gastronómica del lugar, relató que fue algo que siempre "estuvo en su mente" y con trabajo duro logró instalar su casa de té y restaurante con la mejor vista al lago, tanto para locales como para turistas.

En una entrevista con 24/7 Canal de Noticias, Maddy relató que su local empezó cuando a fines de 2020 ella llegó a Villa Pehuenia y "me enamoré del lugar". En un comienzo, a fines de 2021 cuando se mudó allí, el lugar comenzó siendo una casa de té.

"Surgió al año la idea del restaurante, arrancamos con gastronomía con especialidad en truchas y pizzas a la piedra. Es nuestro quinto verano, con tres veranos de restaurante", agregó.

En cuanto a las estaciones, detalló que en el verano la carta se basa principalmente en tortas y delicias frescas, mientras que en invierno el menú lo protagonizan los postres con más chocolate y calientes. La pastelería es toda casera, producida por Alejandra, y se acompaña con cafetería o té de la zona en hebras.

Entre las especialidades se encuentra el crumble de manzana con crema, brownie con frutos rojos, tarta de ricota, tarta de nuez, budín de banana o mandarina, entre otros. Maddy destacó que el té negro, el blend Rocco del Bosque, es el que más se recomienda en el local.

El restaurante comienza a funcionar a partir de las 20, cuando cae el sol sobre la cordillera neuquina y la luz se va reflejando en el lago, mostrando una imagen de atardecer naranja imperdible.

"Con trucha comenzamos con manteca y limón y con roquefort, hemos sumado pastel de papa de trucha que llegó para quedarse después del Festival del Chef, es un producto sin Tacc. Tenemos milanesa de trucha y sorrentinos de trucha, con puré, papas fritas o ensalada", comentó Maddy.

El pastel de papa de trucha se declara como el plato de la casa, se puede probar durante todo el año en el local y fue la gran sorpresa tras el Festival del Chef, ya que tuvo enorme éxito en el evento. "Lo piden un montón todo el año, es un plato despinado, lo pueden comer hasta niños", aclaró.

Matías, el marido de Maddy, es quien se encarga de la gastronomía del restaurante y hace los platos. Las truchas llegan desde Aluminé y provienen de criadero. "Tratamos de trabajar con todos productos de la zona", manifestó.

En cuanto a los avances y logros del emprendimiento, Maddy relató con visible emoción que este año lograron comprar la propiedad donde trabajan.

"Después de tanto esfuerzo y habernos posicionado, tenemos clientes que empezaron a venir y nunca pensé que los iba a ver volver. Que vuelvan, o que en una semana vengan todos los días, nunca lo pensamos. Se sienten como en casa y también es mi casa".

Maddy eligió Villa Pehuenia como su lugar en el mundo para vivir y asentar su emprendimiento con su familia, por lo cual destaca la amplia variedad de propuestas y actividades que hay para disfrutar en su localidad.

Por último, la dueña invitó a los turistas a visitar la ciudad para la 20ª edición del Festival del Chef, el 1, 2 y 3 de mayo. Estarán exhibidos los platos de Maddy para degustar, especialmente lo que es trucha, y además presentarán dos platos nuevos que aún están probando para lanzar en la carta.

Mira la nota completa: