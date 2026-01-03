El verano encontró a Iván de Pineda y Luz Barrantes lejos del ruido mediático y de las obligaciones laborales. La pareja decidió volver a uno de sus destinos favoritos para disfrutar de unos días de descanso en plena Patagonia, apostando nuevamente por la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza, una elección que ya se volvió una costumbre en su agenda personal.

En las últimas horas, una imagen de Iván de Pineda y Luz Barrantes almorzando en un restaurante de Bariloche comenzó a circular en redes sociales. La postal, distendida y sin poses, los muestra relajados, vestidos de manera informal y compartiendo un momento cotidiano, muy lejos de los flashes y las cámaras que suelen rodearlos en Buenos Aires.

La foto fue difundida a través de Instagram Stories por la cuenta Gossipeame, administrada por la periodista de espectáculos Marcia Frisciotti. Según trascendió, se trató de una captura espontánea realizada por alguien del lugar, lo que refuerza el perfil bajo con el que la pareja elige moverse cada vez que viaja al sur.

La elección de San Carlos de Bariloche no es casual. Desde hace varios años, Iván de Pineda construyó allí su propia casa de montaña, concebida como un refugio personal. La propiedad está ubicada en la ladera oeste del cerro Otto, en una zona exclusiva, rodeada de bosques nativos y alejada del movimiento turístico del centro.

La vivienda responde a una estética netamente patagónica. Combina madera y piedra, tonos neutros y una arquitectura pensada para integrarse al paisaje. Los techos a dos aguas están preparados para soportar las fuertes nevadas invernales, mientras que su fachada moderna logra mimetizarse con el entorno natural que la rodea.

En el interior, el confort es protagonista. La casa cuenta con un diseño de concepto abierto que integra living, comedor y cocina, con amplios ventanales que van del piso al techo. Estos permiten una conexión permanente con el exterior y regalan vistas privilegiadas del bosque y las montañas.

Además, la mansión posee espacios especialmente pensados para el relax. Una sala de televisión ubicada en un subnivel y un rincón íntimo en la planta alta, con sillón individual y salamandra, se convierten en los lugares ideales para las tardes frías típicas de la región.

Cada visita al sur reafirma el estilo de vida que eligen Iván de Pineda y Luz “Pocha” Barrantes: privacidad, calma y desconexión total. La reciente imagen compartida desde Bariloche vuelve a confirmar que, lejos de la televisión y las pasarelas, la Patagonia sigue siendo su refugio elegido.