La Policía Federal desarticuló un vivero de marihuana indoor en Fernández Oro, y secuestró 81 plantas de Cannabis Sativa de entre 30 centímetros y 2 metros de altura, además de 420 gramos de cogollos listos para el consumo, balanzas de precisión, celulares y 196 mil pesos en efectivo. Un hombre mayor de edad fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El allanamiento reveló un verdadero laboratorio verde: un sistema indoor con control de temperatura y ventilación, cuidadosamente diseñado para maximizar la producción. Allí crecían las plantas en distintas etapas de desarrollo, mientras que en el patio trasero se desplegaba una plantación de gran escala que sorprendió incluso a los investigadores.

Delivery narco vía Telegram

La organización criminal no se limitaba a producir: ofrecía un servicio de delivery de marihuana, contactando a los clientes a través de la aplicación Telegram. Una estrategia que buscaba discreción y rapidez, pero que terminó siendo rastreada por el ciberpatrullaje de la División Antidrogas Cipolletti.

El operativo no solo sacó de circulación la droga, sino que también expuso el negocio detrás: casi 200 mil pesos en efectivo fueron encontrados en la vivienda y sería parte de la recaudación del negocio. Las balanzas de precisión halladas reforzaron la hipótesis de una red organizada que distribuía la sustancia con exactitud y profesionalismo.

El detenido y los estupefacientes quedaron a disposición del Juzgado Federal de General Roca y la Unidad Fiscal de Matías Zanona. La causa se enmarca en la Ley 23.737, que penaliza la producción y comercialización de drogas. Ahora, el futuro del imputado dependerá de cómo avance el proceso judicial.