La relación entre La Joaqui y Luck Ra se convirtió en una de las más celebradas del mundo del espectáculo, en gran parte por la naturalidad con la que ambos se muestran ante el público. Lejos de poses armadas, la pareja comparte escenas cotidianas que rápidamente conectan con sus seguidores, quienes valoran ese costado auténtico que los distingue dentro de la escena musical.

Desde que decidieron dar el paso de la convivencia, las anécdotas domésticas comenzaron a multiplicarse. En ese contexto, La Joaqui sorprendió al revelar una de sus ocurrencias más osadas: aprovechó que estaba usando la camioneta de Luck Ra y decidió hacerle una transformación total, sin previo aviso y con una cuota alta de picardía.

A través de sus redes sociales, la cantante explicó que llevaba varias semanas sin auto y que su pareja le había prestado el suyo. Sin embargo, lejos de limitarse a manejarlo, fue por más y tomó una decisión extrema: mandar a plotear la camioneta de color rosa, un gesto que sabía que no pasaría desapercibido.

Entre risas, La Joaqui admitió que también hubo una intención simbólica detrás del cambio. Según contó, el color funcionaba como una forma divertida de “marcar territorio”, convencida de que un vehículo rosa no pasaría inadvertido y dejaría en claro que su dueño estaba en pareja.

El momento más esperado llegó cuando mostró la reacción de Luck Ra en vivo. Al ver su camioneta completamente rosa, el cantante se llevó las manos a la cabeza, visiblemente sorprendido, aunque sin perder la compostura. “Tengo muchas sensaciones”, alcanzó a decir mientras procesaba la escena.

Lejos de enojarse, Luck Ra terminó conquistando aún más a los usuarios con su respuesta. Con total calma, aseguró que más adelante la volvería a plotear de su color original, pero que por unas semanas podía convivir con el cambio sin mayores conflictos.

La secuencia generó un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos elogiaron la madurez emocional del cantante, mientras otros señalaron que la broma había sido un exceso. Entre risas, complicidad y opiniones divididas, La Joaqui y Luck Ra volvieron a demostrar por qué su relación despierta tanta simpatía.