Un operativo que terminó con policías heridos

Una intervención policial por un conflicto familiar terminó con tres efectivos hospitalizados durante la madrugada del domingo en la localidad de Centenario. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle José Gervasio Artigas, donde personal de la Comisaría 52 acudió tras recibir un llamado por disturbios dentro de una casa.

Cuando los policías llegaron al lugar para intentar controlar la situación, la escena escaló rápidamente. En lugar de calmarse, dos hombres y una mujer atacaron a los uniformados con botellas y fierros.

Golpes en la cabeza y el rostro

El ataque dejó a tres efectivos con lesiones. Los policías sufrieron golpes en la cabeza y en el rostro, y uno de ellos también resultó herido en un ojo.

Ante la gravedad de las heridas, los trasladaron al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica. Tras ser asistidos, informaron que se encuentran fuera de peligro.

Tres detenidos por el violento ataque

Luego del episodio, la Policía demoró a los tres agresores involucrados en el ataque. Se trata de un hombre, su pareja y el hijo de la mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

A los detenidos les iniciaron una causa por amenazas agravadas y atentado contra la autoridad.

Allanamiento y secuestro de municiones

Horas después del violento episodio, personal policial realizó un allanamiento en un domicilio cercano vinculado a los sospechosos.

Durante el procedimiento secuestraron municiones, un cuchillo, cámaras de seguridad y otros elementos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación.