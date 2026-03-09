En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones feministas, gremios y colectivos sociales convocaron a una serie de marchas y actividades en distintas ciudades de la región. En Neuquén capital, la movilización principal se realizará este lunes 9 de marzo a partir de las 18 en el monumento a San Martín.

La decisión de trasladar la actividad central al lunes se tomó debido a que el 8 de marzo cayó domingo. De esta manera, las organizaciones resolvieron concentrar la convocatoria durante la tarde de hoy, con una concentración en el centro de la ciudad y una posterior movilización.

Según informaron desde los colectivos convocantes, la jornada comenzará con la lectura de un documento elaborado por distintas organizaciones feministas y sociales. Luego, las participantes marcharán por la Avenida Argentina hasta la Casa de Gobierno provincial.

Desde el sindicato Siprosapune-Fesprosa señalaron que la convocatoria del #8M se plantea como una jornada de protesta y movilización. En ese sentido, indicaron que el objetivo es visibilizar distintos reclamos. Además, desde ese espacio explicaron que la jornada incluirá un paro con movilización para manifestarse "contra las políticas de saqueo extractivista de los territorios, de destrucción y precarización de la vida y de endeudamiento".

Las actividades por el #8M también se replicarán en otras ciudades de la región. En General Roca, Bariloche, Cipolletti y Viedma se organizaron marchas, intervenciones culturales y encuentros en plazas para visibilizar las demandas del movimiento feminista.

En General Roca, por ejemplo, se realizará una Plaza Transfeminista en la plaza San Martín con talleres, micrófono abierto e intervenciones artísticas, mientras que en Bariloche la movilización también está prevista para este lunes por la tarde con un recorrido por el centro de la ciudad. De esta manera, las organizaciones feministas volverán a ocupar las calles en diferentes puntos de la región para reclamar por derechos, igualdad y contra las violencias de género.