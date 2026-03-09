El gremio docente UnTER volvió a plantear en las calles su reclamo salarial y de condiciones laborales. En el contexto de la tradicional Corrida de Cipolletti, representantes del gremio entregaron al gobernador Alberto Weretilneck una nota solicitando el llamado urgente a paritaria.

El mandatario recibió el documento, firmó la copia de recepción y se comprometió a convocar el encuentro esta semana que inicia. La confirmación fue celebrada por la docencia, que espera respuestas concretas en un contexto de creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y la reorganización de cargos en el nivel inicial, tema que ya motivó un amparo judicial desestimado hace unos días.

El reclamo salarial se suma a la preocupación por las condiciones de trabajo y la estabilidad docente, en un escenario donde el Consejo Provincial de Educación avanza con medidas de reorganización que generaron tensiones y presentaciones judiciales. La Justicia laboral de Roca rechazó recientemente el amparo de UnTER, entendiendo que las decisiones oficiales respetaron la normativa vigente y no vulneraron derechos fundamentales.

La docencia, sin embargo, insiste en que las políticas aplicadas afectan la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo. Por eso, el llamado a paritaria es considerado clave para abrir un canal de negociación que permita discutir salarios, condiciones laborales y la planificación del ciclo lectivo 2026.

“Seguimos organizados y en alerta, porque el salario y las condiciones de trabajo se defienden con participación y unidad”, remarcaron desde el gremio. La expectativa ahora está puesta en la convocatoria que el propio gobernador prometió realizar en los próximos días.

Habrá descuentos

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres, el gobierno de Río Negro resolvió descontar el día a quienes adhieran al paro de mujeres y disidencias de este 9 de marzo, una medida que expone la distancia entre los discursos oficiales sobre igualdad y las políticas concretas aplicadas a las trabajadoras de la educación. Para UnTER, resulta contradictorio que mientras se multiplican las declaraciones institucionales en favor de la equidad, el propio Estado provincial discipline económicamente a un sector mayoritariamente compuesto por mujeres, castigando con sanciones salariales el ejercicio legítimo del derecho a la protesta en una jornada histórica de lucha.