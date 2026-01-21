El agua está helada y el silencio manda. Juliana Awada se zambulle sin cámaras alrededor, con traje de neoprene y el lago como único testigo. No hay discursos ni explicaciones. Solo una escena que dice más que cualquier comunicado y marca el tono de estos días lejos de Buenos Aires.

Después de la confirmación de su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada se instaló en Villa La Angostura. El sur aparece como un punto de repliegue, lejos de la agenda porteña y de cualquier dinámica asociada a la exposición permanente. No hay declaraciones ni explicaciones, solo un cambio visible en el entorno y en el ritmo.

El paisaje domina cada jornada. Lagos de agua transparente, montañas cerrando el horizonte y senderos que obligan a caminar lento. En ese marco, Juliana Awada se mueve con comodidad, priorizando lo físico y lo simple. Las postales que circulan no buscan mostrar una vida ideal, sino una rutina anclada en el contacto directo con el entorno.

Las actividades se repiten sin apuro. Nadar en aguas abiertas, recorrer la costa, subir a una lancha sin destino fijo y avanzar descalza entre árboles forman parte de su día a día. En varias escenas aparece junto a mujeres de su círculo íntimo, caminando hacia la orilla del lago en silencio, sin poses ni gestos calculados.

El acompañamiento cercano ocupa un lugar central. Juliana Awada atraviesa este momento junto a amigas y familiares, entre ellas su sobrina Delfina Rossi, con quien se la ve compartiendo tiempo sobre una embarcación, protegidas del sol y ajenas a cualquier clima de tensión. También está presente Carola Del Bianco, amiga de años, en imágenes donde prima la charla relajada y la confianza.

La vida en Villa La Angostura no responde a horarios estrictos ni compromisos externos. El día se ordena según el clima, el agua y la luz. Las montañas, el lago y el silencio funcionan como un marco constante para una etapa atravesada por la introspección y la necesidad de bajar el ruido.

Sin referencias directas a la separación ni a su situación personal, Juliana Awada dejó una única frase que resume el espíritu de este tiempo. “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, escribió. Sin aclaraciones ni contexto adicional, la empresaria dejó en claro que hoy elige transitar esta etapa desde el resguardo y la calma.