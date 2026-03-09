En cuestión de horas, el nombre de Lali Espósito empezó a multiplicarse en redes sociales por un motivo que no tenía nada que ver con su música ni con su carrera artística. Un mensaje que supuestamente había publicado la cantante contra Lionel Messi comenzó a circular con fuerza y desató un debate inesperado entre usuarios que creyeron que la artista se había enfrentado al capitán de la Selección argentina.

La frase que se difundió con rapidez simulaba ser un texto firmado por Lali Espósito dirigido a Lionel Messi luego de su encuentro con Donald Trump. El contenido fue compartido miles de veces y generó polémica porque planteaba una ruptura simbólica entre la cantante y el futbolista. El mensaje decía: “Te banqué en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada. Me levantaba temprano para ver a Barcelona, me peleé con medio mundo cuando se cuestionaba tu actitud. Pase lo que pase, vas a ser mi máximo ídolo, pero en esta no cuentes conmigo”.

Con el correr de las horas, la propia cantante salió a aclarar que ese contenido no había sido escrito por ella. Según explicó, se trataba de una falsificación que utilizaba su nombre y su imagen para generar impacto en redes sociales. Al detectar la circulación del texto, la artista decidió intervenir para dejar en claro que nunca había publicado esas palabras ni había cuestionado a Lionel Messi.

En lugar de responder con enojo directo, Lali Espósito eligió un camino que combinó ironía y crítica. En sus redes sociales compartió un breve comentario que sintetizaba su reacción frente a la viralización del contenido falso. “Perdí el tiempo”, escribió, dejando entrever su fastidio por la cantidad de usuarios y cuentas que habían replicado el mensaje sin verificar su origen.

Sin embargo, el descargo de Mariana no terminó ahí. La cantante apuntó directamente contra quienes difundieron la información como si fuera real y cuestionó la falta de verificación previa a la publicación. “La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta. No es tan difícil, aunque a muchos les cuesta o no les interesa hacerlo”.

En ese mismo tono, Lali Espósito fue todavía más dura al referirse a quienes impulsaron la viralización del contenido falso. “Cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria”, expresó en otra de las frases que compartió públicamente mientras la discusión seguía creciendo en redes.

Finalmente, Lali cerró su reacción con un mensaje que mezcló sarcasmo y autopromoción. La cantante invitó a sus seguidores a escuchar su último trabajo discográfico y dejó una referencia directa a una de sus canciones. “Vayan a escuchar el disco ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’ de la estrella pop Lali, sobre todo el tema ‘Fanático’, que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias”.