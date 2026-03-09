Un ataque con misiles desde Irán mató a una persona e hirió gravemente a otras dos en el área de Tel Aviv, informó el servicio de rescate Magen David Adom del país. Y mientras que las explosiones continuaban y los combates se extendían al Líbano, se conoció que los enviados del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, cancelaron su visita a Israel.

Lo informó la cadena estatal israelí Kan TV; según informes, ambos planeaban visitar el país el martes para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de los continuos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que desataron un conflicto regional.

Fuera de Israel y de esa información proporcionada por Xinhua, el grupo terrorsita Hezbolá aseguró que combatía a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este de Líbano, en medio de una nueva guerra entre los dos bandos.

El grupo libanés afirmó que había detectado "la infiltración de aproximadamente 15 helicópteros enemigos israelíes" desde el lado sirio de la frontera en el este de Líbano, según el sitio alemán dw. Según el grupo islamista, sus combatientes "enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas de infiltración con armas apropiadas, y la confrontación" está en marcha.

En un comunicado, Hezbolá afirmó que se observó la aproximación de helicópteros israelíes procedentes de Siria, algunos de los cuales desembarcaron tropas en la llanura de Sarghaya.

El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada cuando Hezbolá, respaldado por Irán, atacó Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante los ataques estadounidenses e israelíes.

Israel, que mantuvo los ataques contra Hezbolá a pesar del alto el fuego de 2024, lanzó múltiples oleadas de ataques la semana pasada en todo el Líbano y envió tropas terrestres a las zonas fronterizas.

