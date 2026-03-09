La provincia de Neuquén tendrá un lunes marcado por condiciones inestables, con lluvias y posibles tormentas en distintos puntos del territorio, especialmente en los valles. De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el tiempo se presentará variable durante la jornada, con temperaturas templadas y ráfagas de viento moderadas.

En la ciudad de Neuquén se esperan tormentas durante el día, mientras que hacia la noche el cielo tenderá a despejarse. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados y la mínima descenderá hasta los 13 grados. El viento soplará desde el este a unos 14 km/h durante el día y podría alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h por la noche.

La inestabilidad también se hará sentir en Añelo, donde se prevén lluvias y tormentas durante la jornada. Allí el termómetro llegará a una máxima de 29 grados y una mínima de 14 grados. El viento será leve durante el día, desde el sudoeste a 11 km/h, pero por la noche rotará al noreste con ráfagas de hasta 30 km/h.

En Zapala también se esperan precipitaciones durante el día, con una mejora parcial hacia la noche, cuando el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 12 grados, con viento del noreste durante el día y del sudeste en horas nocturnas.

En la zona cordillerana el panorama será diferente, con mayor presencia de nubosidad. En San Martín de los Andes el cielo estará mayormente cubierto durante el día y se despejará por la noche. La temperatura alcanzará los 19 grados de máxima y bajará hasta los 2 grados en la madrugada.

Villa La Angostura también tendrá una jornada con cielo cubierto tanto durante el día como por la noche. Allí la máxima será de 17 grados y la mínima de 2 grados, con vientos del noroeste que rotarán al sur hacia la noche.

Por su parte, en Chos Malal el día comenzará con cielo parcialmente nublado, aunque hacia la noche se espera inestabilidad en la región. La temperatura máxima llegará a 24 grados y la mínima se ubicará en torno a los 7 grados.

Según el organismo meteorológico, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente hacia la noche en varias localidades, aunque la inestabilidad podría mantenerse de manera aislada en algunos sectores de la provincia.