Una fiesta privada terminó transformándose en uno de los videos más comentados del fin de semana. En medio del casamiento de Emily Lucius con Rodrigo Valladares Macri, la pista de baile dejó una escena inesperada: Mauricio Macri saltando y bailando con entusiasmo junto al resto de los invitados, un momento que no tardó en multiplicarse en redes sociales.

La celebración reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, el deporte y la televisión en una quinta familiar ubicada en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires. Allí, Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri organizaron la gran fiesta tras haber formalizado su matrimonio días antes en el Registro Civil de la calle Uruguay.

En ese contexto apareció la imagen que terminaría capturando toda la atención. Un video comenzó a circular mostrando a Mauricio Macri dentro de una ronda de invitados, tomado de las manos de la novia y saltando al ritmo de “I Gotta Feeling”, uno de los temas más conocidos de The Black Eyed Peas. La escena, cargada de euforia y festejo, rápidamente fue compartida en distintas plataformas.

El entusiasmo del expresidente llamó la atención de los presentes y también de quienes vieron las imágenes luego. En el registro que se viralizó se lo ve siguiendo el ritmo de la música mientras la pista se llena de invitados que acompañan el momento, generando una escena festiva que terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más comentados de la boda.

La fiesta había sido pensada como una celebración al aire libre con una estética inspirada en eventos mediterráneos. Flores de colores cálidos, ambientación natural y largas mesas marcaron el estilo de la jornada en la que Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri compartieron el festejo con sus seres queridos.

Durante el evento, la propia Emily Lucius compartió algunas imágenes del día en sus redes sociales, donde definió el momento con pocas palabras: “Bendecida y completamente feliz”. La influencer mostró distintos fragmentos de la celebración que vivió junto a su pareja y los invitados.

Entre quienes asistieron al casamiento se encontraban personalidades del espectáculo y el deporte que también formaron parte de la fiesta. Con el paso de las horas, las fotos y videos de la boda comenzaron a circular en internet y terminaron instalando el evento como uno de los más comentados del fin de semana.

Tras la celebración, Mauricio Macri también se expresó públicamente con un mensaje dedicado a la pareja. “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”. En ese mismo mensaje recordó a su hermana, madre del novio. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”.