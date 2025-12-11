El cierre del año dejó una noticia inesperada en el mundo de los medios: Jorge Rial decidió dar un paso al costado de Argenzuela, el proyecto que consolidó tanto en radio como en televisión. La renuncia golpeó fuerte porque el ciclo atraviesa uno de sus mejores momentos y nadie imaginaba que su conductor abandonaría la primera mañana justo ahora.

La confirmación cayó este jueves, cuando el periodista explicó que su salida responde a un límite físico que ya no puede ignorar. Aunque continuará en C5N y en el canal de streaming Carnaval, su rutina diaria quedó reducida por recomendación médica. Lo que llamó la atención es que la decisión es inmediata: este viernes será su última aparición al frente del ciclo de Radio 10.

Según reveló a su equipo, el cuerpo comenzó a pasarle factura después de meses de acumulación de trabajo. Con agendas superpuestas entre radio, televisión y streaming, Rial entró en una dinámica que nunca terminó de estabilizarse. La combinación entre exigencia, edad y falta de descanso terminó derivando en episodios que encendieron la alarma puertas adentro de la emisora.

El propio Jorge Rial relató el momento que lo obligó a frenar. “Los médicos me piden frenar un poco pero yo en vez de hacer eso me sumé más trabajos. La radio, la tele, ahora el stream. O sea, desoí las recomendaciones. Y ya tengo 64, no soy un pibe aunque actué como tal a veces, y eso te pasa factura. El cuerpo te la cobra”, contó, dejando clara la dimensión del agotamiento.

El conductor también describió un episodio concreto que marcó un antes y un después. “Esta semana por ejemplo me fui a negro. Volví a casa y no podía hacer nada. No tenía dolores, no tenía malestares, pero casi no podía moverme. No respondía. Un sourmenage, no sé. Me fui a negro”, reconoció ante sus compañeros, generando evidente preocupación en todo su entorno laboral.

Mientras el canal buscaba alternativas, la emisora finalmente definió al reemplazante: Pablo Duggan volverá a la primera mañana con un ciclo que conservará parte del espíritu original. “Arranco el 12 de enero, vuelvo a esta franja que hicimos en plena pandemia, fue muy dura toda esa época porque teníamos que hacer todo desde un camión, aislados”, recordó el periodista, anticipando que el desafío vuelve a encontrarlo en un momento personal muy distinto.

Duggan también explicó que el cambio de horario lo beneficia en lo familiar. “Yo tampoco podía seguir a la tarde porque prácticamente no veía a mis hijos. Ellos empiezan a ir a la escuela en doble turno y cuando volvieran a casa yo me iba a trabajar (…) Yo fui padre viejo con todo lo que eso trae, así que quiero dedicarle tiempo a mis chicos”, afirmó, en una transición que coincide con el repliegue de Rial por salud.

Aunque Jorge Rial seguirá activo en otros espacios, su salida de Argenzuela abre interrogantes sobre cómo continuará su agenda en 2026. Los episodios físicos que él mismo relató dejaron en claro que necesita bajar el ritmo y priorizar cuidados, mientras su entorno busca acompañarlo en este proceso de recuperación y equilibrio.