La situación judicial de Morena Rial dio un giro inesperado cuando trascendió que la influencer habría manifestado en plena cárcel que “tenía un atraso” y podría estar embarazada. La noticia generó impacto inmediato, no solo por su delicada condición legal, sino también por la aparición de un supuesto nuevo novio que habría iniciado meses antes de su detención.

El dato lo aportó Pepe Ochoa en LAM, donde reveló que Morena Rial habría comenzado una relación estable mientras todavía estaba en libertad. Según su relato, el romance no sería reciente y se habría mantenido incluso después de que ella quedara detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena, donde permanece imputada por robo agravado.

“Morena está de novia hace seis meses con un chico de nombre Rodrigo. Con Rodrigo ella tiene sexo y, evidentemente, no se han cuidado. Lo que sorprende es que los abogados se enteran porque Morena les expresa en la cárcel: ‘tengo un atraso, no me está viniendo’, y ellos le dicen: ‘esto lo tendríamos que haber sabido antes para saber cómo accionar’”, detalló Pepe en LAM, dejando expuesto el desconcierto del equipo legal.

El periodista también recordó que este no es el primer rumor de embarazo en torno a la mediática y que ya se había mencionado una posibilidad meses atrás. “Con la información que tengo, yo creo que está embarazada”, afirmó, sugiriendo incluso que algunas versiones internas indican que Morena podría estar transitando el quinto mes, aunque nada de eso fue confirmado oficialmente.

Su abogado, Martín Leiro, fue más cauto al analizar el escenario. Aclaró que todavía no existe ningún estudio que certifique el embarazo. “Esto es muy reciente. Si con Alejandro Cipolla lo hubiéramos sabido antes, pedíamos el test de embarazo”, explicó, señalando que el equipo recibió la información directamente desde el penal y recién ahora evalúan cómo proceder.

El letrado también adelantó que la situación podría modificar su estrategia legal. “Si llega a estar embarazada, vamos a replantear el pedido de morigeración porque, si bien se lo negaron aludiendo que no estaba en condiciones de cuidar a Amadeo, el panorama está cambiando”, sostuvo, abriendo la puerta a un posible pedido de prisión domiciliaria basado en el estado de salud de Morena Rial.

Ante la consulta sobre cómo se manejó la información dentro de la cárcel, Leiro fue claro respecto a sus limitaciones: “Mi función no es llevarle un Evatest, mi función es defenderla. La revisación médica que se le hizo antes de entrar a la cárcel fue superficial, no hubo un análisis de sangre”. Y cerró con un punto decisivo: “No son ni cinco ni seis meses de atraso. Mañana estaremos haciendo una presentación con este nuevo hecho, y para realizar un análisis tenemos que tener autorización. Los motivos por los que Morena se guardó lo que está pasando son decisiones de ella y lo voy a respetar”.