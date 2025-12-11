El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre de 2025 un aumento del 2,5% respecto de octubre, informó este jueves el INDEC. El dato marca una nueva aceleración frente al 2,3% del mes previo y consolida un ritmo de inflación que, si bien moderado frente a años anteriores, continúa firme en el último tramo del año.

Con este resultado, la inflación acumula 27,9% en los primeros once meses del año y la variación interanual llega al 31,4%.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el número oficial se ubicó en línea con las proyecciones privadas, que anticipaban una cifra de entre 2,3% y 2,5% para el mes.IP

Los rubros que más aumentaron

Las divisiones con mayores subas durante noviembre fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

Transporte: 3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%

El incremento en Alimentos volvió a ser uno de los motores de la inflación mensual, impactando directamente en el costo de vida de los hogares.

Los rubros con menor variación

Entre las categorías con subas más moderadas se destacaron:

Prendas de vestir y calzado: 0,5%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,1%

Ambos rubros mostraron comportamientos más estables en comparación con los meses previos.

Un cierre de año con presión inflacionaria

El dato de noviembre refleja que, pese a una tendencia de desaceleración respecto a períodos previos, el índice de precios aún enfrenta presiones en sectores clave, especialmente en tarifas, servicios y consumo básico.

El informe de diciembre será determinante para conocer el cierre inflacionario anual y el punto de partida para 2026 en materia de precios y política económica.