¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Habló después de la foto

Julieta Poggio desmiente embarazo y responde con humor a Moria Casán en vivo

La actriz y ex Gran Hermano aclaró las especulaciones tras una foto publicada el Día de los Inocentes que generó rumores en redes sociales. Con risas, explicó el verdadero motivo de la imagen. 

Por Redacción

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 13:18
PUBLICIDAD
Julieta Poggio aclara rumores de embarazo en programa de Moria Casán

En una emisión reciente del programa La mañana con Moria, Julieta Poggio protagonizó un momento divertido al aclarar los rumores que surgieron tras una publicación en sus redes sociales. La conductora Moria Casán fue directa y le preguntó si estaba embarazada, a lo que la actriz respondió con humor.

La controversia comenzó días atrás, cuando Poggio compartió una fotografía en la que se la veía tocándose la panza, acompañada por la frase “Empezando el año acompañada”, publicada justamente el Día de los Inocentes. Esta combinación generó rápidamente especulaciones entre sus seguidores sobre una posible gestación.

Frente a la consulta de Casán, Julieta no dudó en desmentir el embarazo y bromeó: “Ay, sí, me toco la teta izquierda”, con la intención de “anular la mufa”. Luego explicó que la imagen era parte de una broma habitual en esa fecha y que en esta ocasión no fue tomada como tal.

“Claramente no me veo ahora, no es el momento. Siempre hago una joda por el Día de los Inocentes, pero esta vez no me creyeron mucho”, agregó la ex participante de Gran Hermano, descartando de forma categórica cualquier embarazo.

Además, compartió cómo reaccionó su pareja ante el revuelo generado en redes sociales: “Mi novio no me dijo nada, le chupó un huevo”, expresó divertida. Recordó también una broma similar realizada el año anterior con su amigo Nacho Castañares, cuando simularon estar en pareja, mostrando que las bromas forman parte de su estilo habitual.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD