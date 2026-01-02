En una emisión reciente del programa La mañana con Moria, Julieta Poggio protagonizó un momento divertido al aclarar los rumores que surgieron tras una publicación en sus redes sociales. La conductora Moria Casán fue directa y le preguntó si estaba embarazada, a lo que la actriz respondió con humor.

La controversia comenzó días atrás, cuando Poggio compartió una fotografía en la que se la veía tocándose la panza, acompañada por la frase “Empezando el año acompañada”, publicada justamente el Día de los Inocentes. Esta combinación generó rápidamente especulaciones entre sus seguidores sobre una posible gestación.

Frente a la consulta de Casán, Julieta no dudó en desmentir el embarazo y bromeó: “Ay, sí, me toco la teta izquierda”, con la intención de “anular la mufa”. Luego explicó que la imagen era parte de una broma habitual en esa fecha y que en esta ocasión no fue tomada como tal.

“Claramente no me veo ahora, no es el momento. Siempre hago una joda por el Día de los Inocentes, pero esta vez no me creyeron mucho”, agregó la ex participante de Gran Hermano, descartando de forma categórica cualquier embarazo.

Además, compartió cómo reaccionó su pareja ante el revuelo generado en redes sociales: “Mi novio no me dijo nada, le chupó un huevo”, expresó divertida. Recordó también una broma similar realizada el año anterior con su amigo Nacho Castañares, cuando simularon estar en pareja, mostrando que las bromas forman parte de su estilo habitual.