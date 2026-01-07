Fanáticos de todo el mundo se reunieron este miércoles para despedir a la recordada actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció el pasado 28 de diciembre, y el último adiós es en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez.

Según se supo , el funeral y el posterior entierro se llevará a cabo en la iglesia de la Costa Azul en lo que planea ser una ceremonia sencilla. Además, se instalaron pantallas gigantes en el centro de la ciudad y el puerto para que los fanáticos puedan estar presentes.

Bardot falleció a los 91 años el 28 de diciembre de 2025 en Saint-Tropez, Francia, dejando un gran legado en el cine como ícono cultural y luego como una ferviente defensora de los derechos de los animales.

Rodó medio centenar de películas, pero fue su papel en "Y Dios creó a la mujer" el que cimentó su estatus de sex symbol global. Su influencia trascendió la pantalla: impuso un estilo de vestir simple y sensual, y fue clave para forjar la leyenda turística de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, dio un portazo definitivo a Hollywood y al cine europeo.

Aunque se retiró a la corta edad de 39 años, Bardot se posicionó como una de las figuras más recordadas del cine francés.

El último adiós a Brigitte Bardot en Saint-Tropez.

Una vez finalizada la ceremonia, se espera un homenaje a la carrera artística de la actriz en el “prado de los pescadores”, ubicado entre el pueblo y el cementerio. Según la información que trascendió en las últimas horas difundida por su esposo, Bernard d'Ormale, Bardot estaba batallando contra un cáncer. "Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida", declaró a un medio francés.

Además, reveló que su último deseo fue pasar sus últimos días en su hogar de Saint-Tropez, sin importarle que sus cuidados allí iban a ser “más complicados”