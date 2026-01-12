Luciano Castro atraviesa días de fuerte exposición mediática luego de que salieran a la luz los audios comprometedores que le envió a una joven danesa mientras trabajaba en una obra de teatro en Madrid, España, a fines del año pasado. La filtración generó un cimbronazo en su vida personal y reavivó rumores sobre una profunda crisis sentimental.

En ese contexto, el actor accedió a brindar una entrevista para el programa Puro Show (El Trece), donde habló sin filtros sobre la situación y terminó quebrándose en vivo al referirse a la infidelidad que afectó directamente a su vínculo con Griselda Siciliani, una de las actrices más reconocidas del medio.

Desde el estudio, Pochi destacó la actitud del protagonista al enfrentar el tema: “Podría estar enojado con nosotros por los audios y, sin embargo, se tomó el tiempo de darnos la nota”. Ese gesto fue interpretado como una señal del momento de reflexión que atraviesa Luciano Castro.

Durante la charla, el actor se mostró visiblemente afectado y asumió su error. “Me da mucha vergüenza encontrarme en este lugar, esto es algo que a la pareja la bastarde”, confesó con sinceridad, dejando en claro el peso emocional que carga tras el escándalo.

La entrevista se realizó desde Mar del Plata y fue el notero quien advirtió un cambio notorio en el semblante del actor sobre el final del móvil. Detrás de los lentes de sol, el gesto de Luciano Castro evidenciaba una angustia difícil de ocultar.

“Uno de los títulos más fuertes de la nota es que dijo que Griselda Siciliani está enojadísima”, anticipó el cronista en vivo, marcando el punto más delicado del relato y el estado actual de la relación tras conocerse los audios.

Además, el periodista contó un detalle que no se vio al aire y que reflejó aún más la fragilidad emocional del actor. “Empezó a lagrimear un poco. Una vez que terminó la nota, medio que se puso a llorar”, reveló sobre el detrás de escena.

Lo cierto es que esta reacción dejó en evidencia cuánto lo afectó el episodio a nivel personal y sentimental. El complicado momento que atraviesan Luciano Castro y Griselda Siciliani parece estar lejos de resolverse, mientras el actor intenta recomponerse tras uno de los escándalos más fuertes de su carrera.