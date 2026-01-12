Juana Viale estalló de bronca y decidió hablar luego de los fuertes rumores que la señalaron como tercera en discordia en la reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. La versión, que comenzó a circular con fuerza en distintos programas y portales, generó un enorme revuelo mediático y colocó a la conductora en el centro de una polémica que no dudó en desmentir de manera categórica.

A través de un comunicado contundente, Juana Viale dejó en claro su postura y apuntó directamente contra quienes difundieron la información. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama”, expresó, visiblemente molesta por verse involucrada en una historia que, según remarcó, es completamente falsa.

En el mismo mensaje, la figura de El Trece, actualmente al frente de Almorzando con Juana, cuestionó las formas en que se instalan este tipo de rumores y sostuvo que muchos hablan “en condicional para ampararse legalmente”. De esa manera, Juana Viale marcó una diferencia entre el periodismo responsable y quienes, según su mirada, utilizan la mentira como atajo para ganar exposición.

El descargo fue aún más duro cuando hizo referencia al negocio detrás de las fake news. “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar”, lanzó, dejando en evidencia su enojo con ciertos sectores del mundo del espectáculo.

La nieta de Mirtha Legrand también dejó entrever el impacto personal que tuvo la situación, sobre todo por quedar asociada a la ruptura entre Mauricio Macri y Juliana Awada, una separación que ya venía siendo tema de debate público. En ese contexto, remarcó que este tipo de versiones no solo afectan su imagen, sino que también generan daño innecesario.

Lejos de quedarse solo en la bronca, Juana Viale aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo de su círculo íntimo. “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme”, escribió, destacando la importancia del apoyo emocional en medio de la tormenta mediática.

Además, reflexionó sobre las consecuencias de las noticias falsas y lamentó el dolor que pueden provocar. “Lamento el daño que causan estas noticias falsas”, señaló Juana Viale, dejando en claro que no todo vale cuando se trata de informar sobre la vida privada de las personas.

Por último, cerró con una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a sus detractores: “Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”. Con estas palabras, Juana Viale buscó dar por terminado el tema y dejar en claro que no piensa alimentar versiones que considera malintencionadas.