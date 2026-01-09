Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista que dio en Intrusos, donde habló sin filtros sobre la infidelidad que afectó de lleno su relación con Griselda Siciliani. Lejos de esquivar el tema o buscar excusas, el actor se mostró visiblemente quebrado y dejó frases contundentes que resonaron fuerte tanto en el estudio como en las redes sociales.

Durante la charla, Luciano Castro sorprendió por el nivel de exposición emocional con el que abordó el tema. “Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético”, lanzó, con una sinceridad poco habitual. Sus palabras reflejaron no solo arrepentimiento, sino también una profunda incomodidad consigo mismo por volver a tropezar con errores del pasado.

En ese mismo tono, el actor explicó que lo que más lo angustia es tener que repetir explicaciones que ya vivió en otras etapas de su vida. “Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas”, expresó Luciano Castro, dejando en evidencia el peso emocional que arrastra esta situación personal.

Luciano Castro también se refirió puntualmente al momento en el que tuvo que hablar con Griselda Siciliani. Según contó, ese diálogo fue uno de los más duros que le tocó atravesar. Reconoció que enfrentarla y contarle lo ocurrido lo obligó a mirarse de frente y a asumir responsabilidades que no siempre quiso aceptar.

En un pasaje especialmente introspectivo, Luciano Castro admitió detectar un patrón que se repite en su vida. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo en un segundo”, reflexionó, dejando entrever una lucha interna que va más allá de una relación puntual.

Sobre Griselda Siciliani, Luciano Castro fue claro y respetuoso. Remarcó que ella “juega otra liga” y que tiene otra manera de pensar y de pararse frente a la vida. Sin embargo, reconoció que el daño causado no es algo que pase rápido ni se pueda minimizar con el paso del tiempo.

“Esto no resbala, esto jode. Esto destruye la confianza”, afirmó Luciano Castro, dejando en claro que es plenamente consciente de las consecuencias de sus actos. Sus palabras marcaron un quiebre definitivo con cualquier intento de livianizar lo ocurrido y mostraron una mirada más madura sobre el impacto emocional.

La confesión de Luciano Castro generó un fuerte impacto y volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo. Mientras tanto, su testimonio dejó al descubierto a un hombre atravesado por la culpa, la vergüenza y la necesidad de revisarse profundamente tras lo vivido con Griselda Siciliani.