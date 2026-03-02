El siempre espontáneo Marley volvió a ser protagonista de un momento televisivo inolvidable, esta vez en el programa Desayuno Americano. Fiel a su estilo descontracturado, el conductor lanzó sin querer una información sensible sobre Susana Giménez y dejó a todos en el estudio con la boca abierta. El blooper no tardó en viralizarse y convertirse en uno de los temas más comentados del día.

Todo ocurrió cuando Pamela David le consultó por las celebraciones recientes de las grandes figuras de la televisión. “Recién vimos un pedacito del cumple de Mirtha Legrand. ¿Este año al cumple de Susana Giménez no fuiste?”, preguntó la conductora, sin imaginar que la respuesta traería una primicia inesperada.

Con total naturalidad, Marley respondió: “No, esta vez no fui porque Susana acaba de volver. Ayer hablamos y mañana como con ella”. La frase generó un silencio inmediato en el piso, ya que hasta ese momento se creía que la diva continuaba en Europa, tras su viaje a España en enero para festejar su cumpleaños y realizarse un tratamiento en las rodillas.

Rápido de reflejos, Luis Bremer intervino al notar la magnitud de la revelación: “¡Pará! Es un último momento. No sabíamos que había vuelto. ¡Volvió Susana de Madrid! Decían que se iba a quedar un mes y medio”. La sorpresa fue generalizada, ya que la información sobre el regreso de Susana Giménez no había trascendido públicamente.

Entre risas y algo de nerviosismo, Marley intentó minimizar el desliz: “Ay, no sé, no sé si no se podía decir, pero ya volvió”. La frase dejó en claro que el conductor quizás había compartido un dato que todavía no estaba destinado a hacerse público, reforzando el carácter accidental del anuncio.

Cabe recordar que Susana Giménez había viajado a España para disfrutar de unos días de descanso, celebrar su cumpleaños y someterse a un tratamiento en sus rodillas antes de retomar sus compromisos laborales vinculados a Telefe y al Mundial. Su estadía en Madrid generó especulaciones sobre cuánto tiempo permanecería fuera del país.

Como si fuera poco, Marley cerró el momento con otro dato de color que anticipa una reunión explosiva: “Mañana ceno con ella, con Ricardo Montaner, con La Negra Vernaci, con la bebita… Va a estar muy divertido”. Así, entre risas y confesiones involuntarias, el conductor convirtió un simple móvil en una verdadera bomba mediática.