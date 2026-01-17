La cocina de MasterChef Celebrity volvió a convertirse en el centro de la escena con el inicio del repechaje, una etapa decisiva que permite a varios ex participantes soñar con una segunda oportunidad dentro del certamen de Telefe. Con desafíos intensos, tiempos ajustados y devoluciones cada vez más exigentes, el clima del programa se volvió más caliente que nunca.

Mientras las cámaras enfocaban los platos y las tensiones en cada estación de cocina, un detalle externo al aire empezó a circular con fuerza en redes sociales. Una publicación aparentemente inocente habría dejado al descubierto quién logró avanzar en el repechaje, generando revuelo entre los fanáticos del reality gastronómico más visto del país.

Todo comenzó a partir de una historia que compartió el Turco Husain en su cuenta de Instagram. En la imagen, tomada antes de ingresar al rodaje, se lo ve posando junto a el Chino Leunis, Maxi López, Andy Chango y Emilia Attias, una de las figuras que había quedado eliminada de MasterChef Celebrity semanas atrás.

La foto no tardó en ser analizada minuciosamente por los seguidores del programa. Para muchos usuarios, la presencia de ciertos participantes en el backstage no sería casual, sino una señal clara de quién habría logrado superar el repechaje y regresar oficialmente a la competencia televisiva.

Si bien algunos intentaron bajar el tono del escándalo asegurando que se trataba de una imagen antigua, hubo un detalle que echó por tierra esa teoría. El nuevo look del Chino Leunis, idéntico al que mostró recientemente en las emisiones actuales de MasterChef, dejó en evidencia que la postal sería completamente reciente.

Ese pequeño pero contundente dato fue suficiente para que las redes sociales explotaran en teorías, especulaciones y acusaciones de filtración. Muchos usuarios señalaron que el desliz del Turco Husain habría arruinado el misterio que la producción intenta mantener hasta la emisión final del repechaje.

En ese contexto, el nombre de Emilia Attias comenzó a posicionarse con fuerza como la posible ingresante al repechaje de MasterChef Celebrity, alimentando aún más la polémica. La actriz había dejado una fuerte impresión durante su paso por el ciclo y contaba con un importante respaldo del público.

Hasta el momento, ni el Turco Husain ni la producción de MasterChef Celebrity salieron a aclarar la situación. Mientras tanto, la audiencia permanece atenta a cada pista y espera la confirmación oficial para saber si la foto polémica reveló, antes de tiempo, quién volvió a ponerse el delantal.