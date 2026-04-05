Teto Medina volvió a mostrarse vulnerable en un momento especialmente delicado de su vida. Después de atravesar el tratamiento por cáncer de colon con metástasis, el conductor compartió un mensaje donde dejó al descubierto la tensión con la que vive estas horas, marcado por una espera que puede definir mucho más que un resultado médico.

Marcelo Teto Medina había hecho público su diagnóstico a comienzos de este año, luego de haber sido diagnosticado en octubre de 2025. Desde entonces encaró el tratamiento indicado por los médicos y avanzó con la quimioterapia, mientras su entorno y sus seguidores acompañaban cada actualización con preocupación. Ahora, tras completar una etapa clave, quedó frente a un punto de inflexión: los análisis que determinarán cómo sigue su cuadro.

Fue él mismo quien eligió poner en palabras ese estado de espera. “Hola a todos. Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer, y cuáles van a ser los pasos a seguir”, escribió.

Lejos de entregarse a la angustia, también contó cuál es la postura que intenta mantener mientras espera esos resultados. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente. Todo será como debe ser y sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino”, expresó.

Aun así, reconoció que no se trata de días sencillos. La ansiedad, en este contexto, es una amenaza constante y él mismo admitió que está haciendo un esfuerzo para que no le gane la cabeza. “Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”, contó.

Sobre el cierre del mensaje, Marcelo Teto Medina dejó un agradecimiento a quienes lo vienen acompañando en este proceso. “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”, escribió.