La última noche de MasterChef Celebrity estuvo lejos de ser una más. Lo que parecía un desafío controlado dentro de la llamada “semana olímpica” terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y comentados del certamen, con Momi Giardina y La Joaqui como protagonistas de un cruce que dejó en evidencia que la competencia ya se juega también desde lo discursivo.

El desafío fue por equipos y tuvo como eje un brunch inspirado en el hockey, con tres platos clásicos a contrarreloj. Tras el mini desafío, Cachete Sierra quedó como capitán de un equipo y eligió al Turco Husaín como líder del grupo rival. A partir de ahí se repartieron las tareas y se dio una coincidencia que encendió la mecha: tanto Momi Giardina como La Joaqui quedaron a cargo del mismo plato, la ensalada César, pero desde equipos distintos.

En el grupo de Cachete, donde cocinaba La Joaqui junto a Evangelina Anderson y Emilia Attias, la preparación no logró convencer. Durante la devolución, Germán Martitegui preguntó por la salsa y, al descubrir que estaba escondida debajo del plato, Damián Betular comenzó a buscarla con exageración. En ese contexto, la cantante intentó justificar su elección con una frase que no cayó bien: “Lo justo y necesario, pero tiene un sabor tan delicioso que invade. A veces, menos es más”.

El clima se tensó aún más cuando, al defender su plato, desde ese equipo se hizo una comparación directa con el plato elegido para la ensalada del grupo rival. Fue ahí cuando Momi Giardina reaccionó desde la otra mesada y marcó un límite con una frase filosa que quedó flotando en el estudio: “Hay que ganar por lo de uno, no tirándole tierra al otro”. El comentario expuso la incomodidad y dejó en claro que la actriz no estaba dispuesta a que se desprestigiara su trabajo para levantar otro.

Del lado del equipo del Turco Husaín, el proceso tampoco fue sencillo. Hubo discusiones, cruces de criterio y momentos de nerviosismo, incluso con Momi contradiciendo a su capitán durante la preparación. Sin embargo, al llegar la degustación, la historia dio un giro rotundo. “Esto es una César”, aseguró Martitegui al probar el plato, mientras Betular fue más allá y lo definió como “un milagro”, destacando el equilibrio de la salsa.

Empoderada por la devolución, Momi Giardina no se achicó y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Es que suelo no dejarme dominar por un hombre”, comentario que incluso generó la reacción cómplice de Wanda Nara desde la conducción. Minutos después llegó la confirmación del resultado: el equipo liderado por el Turco se quedó con el duelo y la actriz recibió la medalla plateada al mejor plato de la noche.

La diferencia entre ambos equipos fue tan marcada que dejó expuesta la pulseada. Mientras la propuesta de La Joaqui quedó envuelta en críticas y comparaciones incómodas, Momi Giardina cerró la noche con un triunfo claro, un reconocimiento individual y la sensación de haber ganado no solo desde la cocina, sino también desde el carácter. Una gala que dejó claro que, en MasterChef, las tensiones ya no se cocinan a fuego lento.