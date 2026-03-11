El juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo avanza y este martes Felipe Pettinato decidió hablar públicamente por primera vez en medio del proceso. El hijo de Roberto Pettinato fue abordado por un cronista del programa A la tarde y respondió con pocas palabras, pero dejó una frase contundente que rápidamente generó repercusión: “No tengo miedo”.

El diálogo ocurrió cuando el periodista Oliver Quiroz se acercó a Felipe Pettinato para preguntarle cómo está atravesando esta etapa judicial. Con tranquilidad, el acusado aseguró: “Muy bien, muy bien”. Cuando el cronista quiso saber si le resulta difícil escuchar los testimonios en las audiencias, se mostró seguro y agregó: “No, las cosas van bien. La verdad, tiene que continuar el proceso. No faltan muchas audiencias”.

En ese intercambio, Oliver Quiroz también le consultó si sentía temor por lo que pueda ocurrir con el avance del juicio. Sin dudarlo, Felipe Pettinato volvió a mostrarse firme: “No, la verdad que no”. Sin embargo, cuando el cronista mencionó la presencia de la madre de Melchor Rodrigo en el tribunal, el músico y ex participante televisivo optó por el silencio y evitó responder.

El proceso judicial se desarrolla por el incendio ocurrido en el departamento de Felipe Pettinato en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Allí murió el neurólogo Melchor Rodrigo, quien era su médico personal y había pasado varias horas junto a él antes del trágico episodio que terminó con su vida.

Durante el programa Lape Club Social, el periodista Rolando Barbano repasó detalles de la investigación y reveló un dato que llamó la atención desde el primer momento. “Cuando llegan los bomberos, se encuentran con una primera imagen que los sorprendió: Felipe Pettinato estaba sin ningún tipo de marcas, ni lesiones, ni quemaduras... estaba intacto”, explicó.

En contraste con esa escena, dentro del living del departamento fue encontrado el cuerpo de Melchor Rodrigo. Según relató Rolando Barbano, el médico “murió quemado vivo adentro del departamento” luego de haber pasado el día junto a Felipe Pettinato, un dato que se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, donde el fiscal Fernando Klappenbach impulsa la acusación. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, mientras que la familia de Melchor Rodrigo participa activamente como querellante durante cada audiencia.

La causa está caratulada como “estrago doloso seguido de muerte”, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según la hipótesis que se analiza en el juicio, Felipe Pettinato habría rociado con un aerosol a Melchor Rodrigo y luego iniciado el fuego con un encendedor. La autopsia determinó que el neurólogo había ingerido medicamentos que lo habrían dejado sin reacción cuando comenzó el incendio.