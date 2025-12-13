Racing y Estudiantes de La Plata jugarán desde las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El elenco dirigido por Gustavo Costas buscará cerrar la temporada con un título por segundo año consecutivo, mientras que la formación liderada por Eduardo Domínguez va por el campeonato en medio de su enemistad con la AFA. El ganador, además de proclamarse campeón, sacará su boleto a la Copa Libertadores del 2026.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

A las 20 comenzará la previa del duelo a través AM 550 La Primera, del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El clima previo está cargado de expectativas y logística intensa, con entradas agotadas y una provincia colapsada por la demanda de viajes y alojamientos. Además, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un cuerpo arbitral encabezado por Nicolás Ramírez, mientras que Racing habilitó el Cilindro para que miles de hinchas que no pudieron viajar sigan la final en pantalla gigante. El duelo promete un cierre de temporada vibrante y disputado entre dos clásicos del fútbol argentino.

Nicolás Ramírez el árbitro designado para el partido entre Pinchas y Académicos

El escenario que se proyecta en el Madre de Ciudades apunta a un trámite ajustado. Racing arriba con un patrón claro: en 16 de sus últimos 18 partidos, los marcadores se mantuvieron por debajo de los dos tantos y únicamente uno de los equipos consiguió convertir. Del otro lado, Estudiantes también viene mostrando un desarrollo similar en sus recientes presentaciones, con tres encuentros al hilo siguiendo esa línea y cinco de sus últimos siete compromisos terminando con pocas emociones.

Además, en tres de las cuatro apariciones más recientes del Pincha, el duelo cerró con menos de tres goles y con un solo conjunto encontrando el camino al gol, reforzando la tendencia a partidos cerrados.

Adrián “Maravilla” Martínez se presenta a la final impulsado por el gol con el que destrabó la serie ante Boca, un grito que no solo aseguró el pase, sino que también le permitió dejar atrás una sequía prolongada. El atacante llega revitalizado y con números que respaldan su peso ofensivo: suma 51 tantos en 92 duelos con la camiseta de Racing, una cifra poco habitual en el fútbol argentino y que alimenta la expectativa de que vuelva a ser determinante en la cita más importante del año.

A esa estadística se suma un rasgo que lo convierte en una pieza especial: su capacidad para aparecer en las grandes noches. Fue protagonista en la coronación de la Sudamericana 2024 al convertir en el 3-1 a Cruzeiro y también dijo presente en la Recopa 2025, anotando en la ida frente a Botafogo. Ese recorrido en partidos definitorios sostiene la idea de que Racing tiene en Martínez a un hombre capaz de desequilibrar otra vez cuando el título está en juego.

El colombiano Edwuin Cetré llega a la final convertido en una de las figuras más influyentes de Estudiantes. El colombiano fue determinante en los cruces previos: primero abrió el camino contra Rosario Central con el gol que aseguró el boleto a cuartos; luego, siete días después, volvió a marcar diferencia al asistir a Tiago Palacios en el ajustado 1 a 0 sobre Central Córdoba. Su impacto continuó en semifinales, donde su presión generó el error de Renzo Giampaoli y nuevamente habilitó a Palacios para otro triunfo por la mínima ante Gimnasia. No es casualidad: suma tres tantos en sus últimas siete presentaciones, reflejo de un nivel sostenido.

Además, Cetré ya dejó una huella frente a Racing. En la Liga Profesional 2024 fue autor de uno de los goles en el vibrante 5-4 que quedó grabado en la memoria del Pincha, un antecedente que alimenta la confianza de cara a este nuevo duelo decisivo.

Datos del partido

Horade Inicio: 21.00

TV: ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hector Paletta

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.