Un escenario histórico, una fecha marcada hace meses y un anuncio que cambió todo a último momento. Nicki Nicole debió postergar el concierto sinfónico que tenía previsto en el Teatro Colón por el paro general convocado para el 19 de febrero. La decisión impactó de inmediato en su agenda y en la expectativa de su público.

La propia artista fue quien confirmó la modificación a través de sus redes sociales. Allí escribió: "Hola corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero VIERNES, o sea un día después al mismo horario y todo debido al paro general en contra de la reforma laboral!".

El recital fue reprogramado para el viernes 20 a las 20 horas, respetando el formato sinfónico originalmente anunciado. Desde la producción informaron que las entradas seguirán siendo válidas sin necesidad de trámites adicionales y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución correspondiente.

Nicki Nicole también explicó el peso emocional que tenía esa fecha en su carrera. En una historia posterior expresó: "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

La cantante rosarina dejó en claro que su decisión no fue ajena al contexto social. El paro fue convocado en rechazo a la reforma laboral y tendrá repercusión en distintos sectores, incluidos los espacios culturales. El Colón no quedó al margen de esa medida.

Ante algunas críticas en redes, la intérprete respondió de manera directa: "Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren por lo tanto además de que no hay medios de transporte mañana no hay gente trabajando en el teatro!". El mensaje buscó despejar dudas sobre la viabilidad del evento.

Antes de cerrar el tema, Nicki Nicole eligió enfocarse en el reencuentro. "Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo". La función se postergó un día; la expectativa, no.