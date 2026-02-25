El cantante de cumbia Nicolás Mattioli fue condenado este martes a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez, la ciclista a la que atropelló en septiembre de 2024 en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. La sentencia se dictó luego de que el artista reconociera su responsabilidad en un juicio abreviado.

Hijo del recordado referente de la movida tropical Leo Mattioli, el músico deberá además cumplir con una inhabilitación especial para conducir por el término de siete años. Al no contar con antecedentes penales, Nicolás Mattioli permanecerá en libertad, aunque bajo estrictas reglas de conducta impuestas por la Justicia.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor”. En el acuerdo participaron la jueza penal Susana Luna, la fiscal Rosana Marcolín, el abogado querellante Diego Martini y los defensores Norberto Berlanga y Facundo Colinas, quienes consensuaron el procedimiento abreviado.

Tras la audiencia, Rosana Marcolín explicó ante la prensa: “Queríamos que fuera condenado porque, más allá de que la condena sea de ejecución condicional, ya queda el antecedente condenatorio, ya no puede acceder a una nueva condena en libertad”. Además, advirtió que durante cuatro años el cantante no podrá cometer ningún delito.

“Cualquier delito que cometa va a ser seguramente acompañado por un pedido de prisión preventiva del fiscal que esté en turno”, remarcó la fiscal. También sostuvo que le resultó “preocupante” que Nicolás Mattioli no haya advertido la presencia de la ciclista “hasta que la chocó”.

En cuanto a las pericias, Rosana Marcolín detalló que no se detectó alcohol ni sustancias prohibidas en sangre y que la velocidad era de 53,31 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido era de 60. “Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones”, señaló.

El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana del 21 de septiembre de 2024, cuando Nicolás Mattioli manejaba una camioneta Toyota Hilux por calle Richieri. Según la investigación, embistió desde atrás a Claudia Laura Decurgez, quien circulaba correctamente en bicicleta. “No hubo maniobra de evasión ni intento de frenada”, concluyó la fiscal, al describir el hecho que terminó con la muerte de la ciclista.