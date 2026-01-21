Rey Garufa, uno de los tributos más convocantes a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a los escenarios del Alto Valle con una presentación programada para el viernes 24 de enero en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, a partir de las 21.

El espectáculo se realizará en el local ubicado en Ministro González 40, considerado uno de los espacios más populares para la música en vivo de la región.

La organización informó que el evento contará con una puesta en escena renovada, en el marco de una gira que ya pasó por Art Media (Buenos Aires), donde el grupo se presentó con localidades agotadas.

Un tributo consolidado al rock nacional

Rey Garufa se consolidó a nivel nacional como uno de los proyectos tributo más reconocidos al repertorio de Los Redondos, con presentaciones en distintos escenarios del país. Su llegada a Neuquén forma parte de una serie de shows federales que buscan ampliar la propuesta cultural en el interior.

Donde comprar las entradas

Las entradas para el show están disponibles exclusivamente de manera online a través de Flashpass:

No habrá venta de tickets en puerta.