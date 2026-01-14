La reconocida banda tributo Queen por Master Stroke se presentará este sábado a las 21 horas en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, con un espectáculo que promete recorrer los grandes clásicos de la legendaria banda británica y sorprender también a los fanáticos más fieles con joyas menos conocidas de su repertorio.

En diálogo con "Verano de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias y AM550, el baterista del grupo Agustín Albertini, destacó que el show está pensado para todas las generaciones. “Estamos preparando un espectáculo impactante, con los clásicos que no pueden faltar, pero también con perlas y lados B para los seguidores históricos de Queen. Es un show para toda la familia”, aseguró.

Albertini explicó que rendir homenaje a una banda de la magnitud de Queen no es una tarea sencilla. “Es una banda de una jerarquía enorme, con una obra muy exigente desde lo musical y lo interpretativo”, señaló. En su caso, el vínculo con la música de Queen comenzó a los 18 años, y hoy con 34, forma parte de un proyecto que se consolidó oficialmente en 2017.

La historia de Queen por Master Stroke tuvo un fuerte impulso a partir del reconocimiento internacional. Antes de la formación definitiva, algunos de sus integrantes comenzaron a subir videos a redes sociales, uno de los cuales fue compartido por Brian May, guitarrista original de Queen, en sus cuentas oficiales. Años más tarde, durante la pandemia, el propio May volvió a destacar al grupo tras ver una versión de Don’t Stop Me Now, y aseguró que a Freddie Mercury “le hubiera encantado este tipo de tributo”.

El baterista remarcó que el repertorio respeta la esencia de los shows originales de Queen, especialmente en los temas de apertura y cierre, mientras que el desarrollo del recital busca llevar al público por distintas emociones. “Tratamos de mantener una dinámica que conecte con la gente, como lo hacía Queen en vivo”, explicó.

Si bien la banda ha experimentado distintos formatos, incluyendo versiones sinfónicas y presentaciones con coros gospel, el show que llegará a Neuquén será en su formación rockera clásica, la más cercana al espíritu de los conciertos originales. Además, Albertini destacó el fenómeno intergeneracional que rodea a Queen. “Vemos chicos muy pequeños que conocen las canciones, vienen con remeras y piden temas. La película Bohemian Rhapsody acercó a nuevas generaciones y eso es algo muy lindo”, afirmó.

Queen por Master Stroke ha recorrido gran parte del país y continúa sumando seguidores tanto a nivel nacional como internacional. Este sábado, Neuquén será una de las paradas de una gira que celebra la música de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Mira la entrevista completa: