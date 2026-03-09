La llegada de los 34 años de China Suárez tuvo un escenario tan glamoroso como íntimo. La actriz eligió Estambul para comenzar su cumpleaños y lo hizo con un festejo especial junto a Mauro Icardi y un reducido grupo de amigos. Las primeras imágenes de la celebración comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Aunque el cumpleaños de China Suárez es el 9 de marzo, la diferencia horaria en Turquía permitió que el festejo comenzara antes. Fue Juan Manuel Cativa, su amigo y estilista, quien publicó una de las primeras fotos de la noche. En la imagen se la ve frente a una mesa con dos tortas de cumpleaños y globos rojos con forma de corazón.

La actriz viajó a Estambul acompañada por sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, quienes estuvieron presentes en este momento especial. El festejo se realizó en un barco que recorrió el río de la ciudad turca y reunió a su círculo más cercano en un ambiente elegante y relajado.

Para la celebración, China Suárez optó por un look sencillo pero sofisticado. Lució un vestido negro largo y ceñido al cuerpo con escote en V, acompañado por accesorios plateados y tacos de suela roja. El maquillaje fue natural y el cabello suelto, en línea con un estilo minimalista que destacó su imagen.

Durante la medianoche, llegaron las tortas y el momento de soplar las velitas. Una de ellas era cuadrada, decorada con crema y frutos rojos, con un cartel que decía “Feliz cumpleaños 34”. La segunda era una cheesecake con frutillas, que mantuvo la misma estética delicada del festejo.

Horas antes del cumpleaños, la actriz también compartió un regalo especial por el Día de la Mujer. Desde el club Galatasaray, donde juega Mauro Icardi, le enviaron un enorme ramo de flores con una tarjeta que decía: “Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”.

La propia China Suárez mostró en sus redes el gesto romántico de su pareja. Al compartir el obsequio de Mauro Icardi, escribió emocionada: “Te amo con todo mi corazón Mauro”. El mensaje rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes celebraron la relación de la pareja.

Mientras tanto, Wanda Nara también generó comentarios en redes sociales al publicar imágenes desde el estadio del Inter de Milán durante su viaje a Italia. El detalle no pasó desapercibido, ya que se trata del club donde Mauro Icardi jugó hasta 2019, en una salida marcada por fuertes conflictos.