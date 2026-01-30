El embarazo avanza y, con él, una etapa que Oriana Sabatini no eligió romantizar. En las últimas semanas antes de dar a luz, la cantante decidió poner en palabras una incomodidad profunda que va más allá del cansancio o la ansiedad habitual. Esta vez, el conflicto pasa por el vínculo con su propio cuerpo y por cómo esos cambios la atraviesan emocionalmente.

Oriana Sabatini transita la recta final de su embarazo mientras enfrenta una lucha interna que reconoce como compleja. Los cambios físicos inevitables de esta etapa activaron una sensibilidad particular, ligada a su historia personal con los trastornos alimenticios y a la dificultad de verse reflejada en un cuerpo que ya no responde como antes.

En una entrevista desde Italia para el ciclo de streaming Resumido, la artista habló con honestidad sobre ese impacto. “Estoy en el mes donde es difícil verme a veces”, confesó, marcando un punto de quiebre entre la felicidad por lo que viene y el malestar que le genera no sentirse cómoda con su imagen.

Lejos de edulcorar el proceso, Oriana Sabatini describió situaciones cotidianas que hoy se le vuelven cuesta arriba. La hinchazón, la retención de líquidos y la sensación de pesadez modificaron rutinas básicas y hasta detalles mínimos del día a día. “Me tuve que sacar todo. Los pies los tengo hechos una empanada. Los dedos son chorizos, hoy están bastante bien porque fui a la pileta”, relató, sin intentar suavizar lo que le pasa.

La incomodidad no se limita a lo estético. En su relato aparece también el desconcierto frente a un cuerpo que cambia sin pedir permiso. “Chicos no tengo pantorrillas, pero te da impresión porque no me entran los zapatos”, agregó, sorprendida incluso por aspectos que había escuchado mencionar a otras mujeres, pero que no imaginaba vivir de ese modo.

Ese registro sincero abrió un espacio de identificación inmediata. Sin buscar dar lecciones ni convertirse en voz autorizada, Oriana Sabatini habló desde un lugar vulnerable, reconociendo que transitar el final del embarazo puede ser emocionalmente desafiante, incluso cuando hay deseo, amor y un proyecto familiar sólido detrás.

En paralelo, la cantante atraviesa la cuenta regresiva para el nacimiento de su hija junto a Paulo Dybala, con una fecha probable que coincide con el cumpleaños de su madre, Catherine Fulop. Sobre ese punto también fue clara y afectuosa: expresó que preferiría que no nazca el mismo día, para no quitarle protagonismo a quien considera merece tener su propio momento.