Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
Golpe copero

Noche histórica para Juventud de Las Piedras: el equipo de Sebastián Méndez eliminó a Universidad Católica

El equipo dirigido por el argentino sacó pecho en la tanda de penales, venció a Universidad Católica y avanzó de fase en la Copa Libertadores.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 13:23
Sebastián Méndez condujo a Juventud de Las Piedras a una histórica clasificación tras eliminar por penales a Universidad Católica de Ecuador en la Copa Libertadores.

Juventud de Las Piedras escribió una de las páginas más resonantes de su historia reciente al eliminar por 4-3 en los penales a Universidad Católica de Ecuador y meterse en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El equipo uruguayo resistió, compitió y golpeó en el momento justo.

Detrás del triunfo hubo un conductor con convicción. Sebastián “Gallego” Méndez sostuvo al grupo en los momentos de mayor tensión y bajó un mensaje claro antes de la tanda decisiva: seguridad, confianza y determinación. “Vamos bien seguros de lo que tenemos que hacer”, fue la arenga que marcó el pulso anímico del equipo.

El entrenador argentino también respaldó públicamente a su arquero, convencido de que sería clave en la definición. Y así fue. Sebastián Sosa respondió bajo presión, atajó dos de los cinco remates y se convirtió en el héroe de la noche para sellar la clasificación.

Con carácter y personalidad, Juventud de Las Piedras dio el golpe ante un rival de mayor recorrido internacional y ahora se prepara para el próximo desafío: enfrentará a Guaraní en la Fase 2, con el primer duelo programado en el Parque Artigas.

El “Gallego” Méndez celebró un triunfo que potencia su proyecto y confirma que, en la Copa, la convicción puede pesar tanto como la jerarquía.

