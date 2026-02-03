Una postal que encendió la alarma

Peces flotando, olor intenso y vecinos que no pueden acercarse a la orilla. La laguna Del Toro, ubicada dentro del ejido urbano de Senillosa y a pocas cuadras de la avenida San Martín, se convirtió en los últimos días en un foco de preocupación ambiental y sanitaria.

La escena se hizo visible durante el fin de semana, cuando comenzaron a aparecer ejemplares muertos sobre el agua. Con el correr de las horas, el olor se volvió cada vez más penetrante y el malestar creció entre quienes viven en la zona.

Qué dijo el intendente sobre el derrame

Frente a la inquietud vecinal, el intendente Lucas Páez explicó que el municipio intervino desde el primer momento y que se comunicaron con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Según detalló, el organismo provincial descartó la rotura de un caño y atribuyó el episodio a un problema eléctrico.

“Fue una situación excepcional, por un desperfecto del suministro eléctrico, el día sábado a la mañana, que generó un desborde de líquidos cloacales en la calle Frida”, señaló el jefe comunal en diálogo con Pancho Casado y su equipo de la AM550. También precisó que la falla provocó que una de las bombas de una estación elevadora dejara de funcionar.

De acuerdo a esa versión, EPEN intervino y cerca de las 11 de la mañana del mismo sábado el sistema volvió a operar con normalidad, lo que frenó el desborde en la vía pública.

La mortandad, todavía bajo análisis

Aunque el episodio del desborde está identificado, la causa directa de la muerte de los peces aún no está confirmada. Desde el municipio remarcaron que se abrió una instancia técnica para determinar qué ocurrió dentro de la laguna.

“La mortandad de peces está para analizar, hay que ver cuál es la causa”, sostuvo Páez, y agregó que especialistas plantean que pueden existir varios factores. Entre las posibilidades mencionó las altas temperaturas, la falta de oxígeno en un espejo de agua estancado y las características propias de la laguna.

También recordó que se trata de un sector cercano a una zona con actividad rural y ganadera, además de su proximidad con el área urbana, lo que complejiza el escenario ambiental.

Mesa ambiental y operativo de limpieza

Ante la gravedad de la situación, el municipio confirmó la conformación de una mesa de trabajo con organismos provinciales. Participarán áreas ambientales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, que tendrán a cargo los estudios para establecer las causas y evaluar el impacto.

En paralelo, se prevé un operativo para retirar los peces muertos y evitar que la descomposición agrave las condiciones del agua y el aire en los alrededores.

“Se va a determinar cuáles son las causales de la muerte y el impacto ambiental que hubo”, afirmó el intendente, quien insistió en que se trata de un hecho inusual durante su gestión y que esperan contar con resultados técnicos para definir las medidas a seguir.

Mientras tanto, la laguna Del Toro sigue siendo un punto de fuerte preocupación para los vecinos, en una combinación de mal olor, incertidumbre y temor por las consecuencias ambientales que todavía no terminan de dimensionarse.