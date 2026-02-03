El Municipio de Roca solicitó a Vialidad Nacional la urgente reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional 22 en el tramo que atraviesa la ciudad. La petición se fundamenta en los reclamos de vecinos que circulan diariamente por la traza y advierten el deterioro creciente de la calzada, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

La solicitud fue dirigida al nuevo Jefe de Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, contador Héctor Tasat, y contempla la necesidad de realizar obras de mantenimiento que garanticen el tránsito seguro en este sector de la Ruta 22.

Entre los puntos destacados, el Municipio instó a la reparación de la cinta asfáltica en distintos sectores, el calzado de banquinas en los principales cruces y la restauración de las barandas del puente ubicado en la intersección con calle Damas Patricias.

El deterioro de la cinta asfáltica y de las obras complementarias de la ruta ha generado preocupación en la comunidad, ya que el tránsito por la zona resulta cada vez más peligroso. La Municipalidad advirtió que la falta de intervención puede derivar en accidentes potencialmente fatales si no se actúa con celeridad.

La gestión municipal busca que el organismo responsable avance de manera inmediata con las obras de reparación y mantenimiento, priorizando la seguridad vial y la prevención de siniestros.

El pedido se incluye en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de circulación en una de las rutas más transitadas de la región, que conecta a Roca con localidades vecinas y constituye un corredor estratégico para el transporte de personas y mercancías.

La Municipalidad reiteró que continuará canalizando los reclamos de la ciudadanía y exigiendo respuestas concretas a Vialidad Nacional para asegurar un tránsito seguro en la Ruta 22.